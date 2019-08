Sarà un Casarza Ligure in salsa spezzina

Casarza Ligure - Sarà un Casarza Ligure di forte connotazione spezzina quello che cercherà di ripartire nel prossimo campionato di I Categoria dopo la retrocessione dalla Promozione. Come anticipato nei nostri speciali di mercato sono infatti ben quattro gli elementi della provincia della Spezia ingaggiati dalla formazione granata. Si parte dal gradito ritorno del jolly difensivo classe '85 Simone Bellotti che era già stato protagonista al Casarza sia in Promozione che in Eccellenza. Nell'ultima stagione al Follo San Martino, lo si ricorda anche per le esperienze in categorie superiori con Forza e Coraggio, Lerici Castle e Fo. Ce. Vara., oltre a Ceparana, Valdivara e Pitelli. Sempre per la difesa ecco l'esperto centrale classe '84 Jacopo Conti prelevato dalla Forza e Coraggio che in passato ha vestito per un lungo periodo la maglia della Fezzanese in Eccellenza per poi passare a Ceparana, Valdivara e Cadimare. A difesa dei pali ecco Thomas Landi ingaggiato dai toscani del Monzone, ma anche per lui si annoverano lunghe esperienze con indosso colori di formazioni spezzine quali Don Bosco Spezia, MonVer, Ortonovo e Lerici Castle giusto per citarne alcune. Per l'attacco il rinforzo arriva invece dal Sarzana 1906 con il classe '92 Giulio Rossetti. Vero e proprio jolly offensivo nell'ultimo campionato è andato a segno in 11 occasioni. Anche per lui esperienze nelle categorie superiori con Ceparana, Magra Azzurri e Cadimare. Il mercato granata è poi completato dal centrocampista Jacopo Rugari, mediano con il vizio del gol prelevato dalla Cogornese e Cardini, Lambruschini, Polverini e Rollandelli acquisiti dal Rivasamba. Tra i confermati invece l'esperto bomber Oneto, il centrocampista Pimentel, Rossi, Daidone e Chioino. Ceduti invece Barbieri e Iurato che salgono in Eccellenza rispettivamente a Rivasamba e Sestri Levante, la coppia Mastrogiovanni - Grezzi al Cogoleto e bomber D'Amelio Nicolò allo Sporting Club Aurora. Un Casarza quindi ambizioso che cercherà pronto riscatto e ritorno alla categoria superiore.



G.L.