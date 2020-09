Santerenzina, un "fedelissimo" di Biavati per il centrocampo

Ennesimo nuovo acquisto per la Santerenzina che mette sotto contratto l'esperto centrale di centrocampo Mattia Lombardi rimasto in regime di svincolo dopo l'ultima esperienza alla Polisportiva Madonnetta in II Categoria con cui ha chiuso il campionato realizzando 4 reti.



Fedelissimo di mister Biavati che per molte stagioni lo ha avuto alle sue dipendenze nell'esperienza comune dell'Antica Luni dove Lombardi ha anche indossato la fascia di capitano. Con i "Gladiatori" gialloblu quattro stagioni condite da nove realizzazioni. In seguito l'esperienza al Gsd San Lazzaro Lunense con altre quattro reti messe a segno in I Categoria.