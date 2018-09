San Lazzaro, tre nuovi acquisti per completare la rosa di Biavati

Sarzana - Completa il proprio mercato in vista dell’inizio della nuova stagione il San Lazzaro Lunense. Tre i nuovi arrivi: ecco quindi in entrata per mister Biavati ecco l’esterno ex Foce Ameglia Andrea Stragapede, il laterale di centrocampo Francesco Trabucchi ex Lebowski e il centrocampista centrale Proietti Gabriele ex Paradiso.