Risultati, rinviata per pioggia Borgo Foce Magra - Follo San Martino

La Spezia - Rinviata per pioggia Borgo Foce Magra - Follo San Martino, intanto il Levanto batte di misura San Lazzaro e va momentaneamente in testa da solo. La gara della "Ferrara" si recupererà probabilmente mercoledì alle 20:00. Ai Play - Off il Pegazzano che batte di misura il Moneglia, il Sarzana che cala il poker sull'Antica Luni e la Tarros Sarzanese tennistica con lo Sporting Club Aurora. Ottovolante Rebocco e settebello Riccò con cinquine di Ruberto e Tedesco.



Risultati XXVI giornata Girone D I Categoria



Borgo Foce Magra A.F. - Follo San Martino - RINVIATA PER MALTEMPO SULLO 0 - 0 al 45°

Levanto Calcio - San Lazzaro Lunense 2 - 1 (12° Monti, 87° aut. Richerme, 88° Canalini)

Marolacquasanta - Riccò Le Rondini 3 - 7 (9° e 46° Quattromani, 25° e 32° Ferrari, 33°, 44°, 72°, 76° e 89° Tedesco, 45° Papa)

Pegazzano - Moneglia 1 - 0 (85° Tasso)

Rebocco - Ceparana 8 - 1 (15° Iaione, 25°, 40°, 67°, 84° e 90° Ruberto, 28° e 48° Arpe, 89° Bravi)

Sarzana 1906 - Antica Luni 4 - 0 (7° e 30° Santella, 51° Taddeucci, 78° Tonelli)

Sporting Club Aurora - Tarros Sarzanese 2 - 6 (5° Paoletti, 10° e 40° Koleci, 15° Guglielmone 25° e 75° Barattini, 41° Pareto, 77° Pezzica)



Classifica: 50 Levanto Calcio, 47 Follo San Martino *, 47 Sarzana 1906, 47 Pegazzano, 47 Tarros Sarzanese, 44 Riccò Le Rondini, 41 Borgo Foce Magra A.F. *, 41 Rebocco, 33 Sporting Club Aurora, 29 Marolacquasanta, 28 San Lazzaro Lunense, 28 Moneglia, 18 Antica Luni, 1 Ceparana



* = una partita in meno



G.L.