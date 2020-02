Risultati, impresa Borgo Foce Magra AF che passa in casa della Tarros Sarzanese

La Spezia - Borgo Foce Magra AF impresa: vince in casa della Tarros Sarzanese. Pareggio a reti bianche nel derby tra Casarza Ligure e Caperanese con gli ospiti che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Musico. Set Aurora all'Arcola Garibaldina. Nessun gol tra Riccò e Sarzana 1906.



Risultati I Categoria Girone D - XV giornata



Castelnovese - Intercomunale Beverino 0 - 0

Marolacquasanta - Pegazzano 1 - 0 (94° [Rig.] Quattromani)

San Lazzaro Lunense - Follo San Martino, RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Casarza Ligure - Caperanese 0 - 0

Riccò Le Rondini - Sarzana 1906 0 - 0

Sporting Club Aurora - Arcola Garibaldina 6 - 2 (15° e 75° Cozzani, 35° aut. Agrifogli, 45° Ravettino, 50° Carluccio, 60° D'Amelio, 70° Guaitoli, 80° Rocca)

Tarros Sarzanese - Borgo Foce Magra A.F. 1 - 2



Classifica: 30 Tarros Sarzanese, 30 Follo San Martino *, 29 Marolacquasanta, 28 Caperanese, 27 Sporting Club Aurora, 26 Casarza Ligure, 21 Sarzana 1906, 19 Riccò Le Rondini, 18 Intercomunale Beverino, 15 San Lazzaro Lunense *, 15 Borgo Foce Magra A.F., 13 Castelnovese, 8 Pegazzano, 6 Arcola Garibaldina



* = una partita in meno



G.L.