Risultati, il Sarzana 1906 in finale Play - Off

La squadra di Veronica supera al "Gaggio" il Pegazzano e si qualifica per la finale del Girone D.

La Spezia - Il neo promosso Sarzana 1906 batte al "Gaggio" il Pegazzano con classico punteggio all'inglese e si qualifica per la finale del Girone D dei Play - Off. Partita che si decide nella ripresa con una magistrale punizione di Ragonesi e il raddoppio rossonero di Rossetti con un diagonale imparabile per Baron dopo bella iniziativa di Santella. Entrambe le squadre hanno chiuso in dieci uomini per le espulsioni di Tonelli e Tortorelli nella prima frazione. I rossoneri di Veronica in finale affronteranno la vincente di Follo San Martino - Tarros Sarzanese che si disputerà questo pomeriggio alle ore 16:00 al "Tanca" della Spezia.



Semifinali Play - Off I Categoria Girone D



Sarzana 1906 - Pegazzano 2 - 0

Marcatori: 47° Ragonesi, 60° Rossetti



Note: espulsi al 12° Tonelli (S) e al 35° Tortorelli (P)



Sarzana 1906: Cucurnia, Bartoli, Isoppo, Tonelli, Pasquali, Ragonesi, Rossetti, Taddeucci, Santella, Nardi, Figliè. All. Veronica

A disp.: Saw, Biselli, Orlandi, Pieruzzini, Bosinco.



Pegazzano: Baron, Guano, Cattabiani, Fiorelli, Tortorelli, Nuti, Venè, T. Russo, D. Romeo, Scapazzoni, Luiso. All. Olmi

A disp.: De Nevi, Tasso, Russo R., Ratti, Diamanti, Venturotti, Peroni, Reyes.



Follo San Martino - Tarros Sarzanese [ore 16:00 "Tanca" della Spezia]



G.L.