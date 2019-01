Risultati, ecco come è finito l'anticipo tra Tarros Sarzanese e Sporting Club Aurora

Si giocava questo pomeriggio al "Luperi" di Sarzana l'anticipo della XIII e ultima giornata di andata del campionato di I Categoria Girone D. Tabellino del match e classifica aggiornata

Sarzana - Si è disputato questo pomeriggio al "Luperi" di Sarzana l'anticipo della 13° e ultima giornata di andata del torneo di I Categoria Girone D. Ad incrociare i tacchetti erano la Tarros Sarzanese di mister Fanan e lo Sporting Club Aurora di mister Figone. Dopo un palo degli ospiti in apertura, sul capovolgimento di fronte la partita la sblocca Barattini. Tocca poi a capitan Pinelli (nella foto, ndr) rubare la scena mettendo a segno una tripletta. Splendidi i primi due gol già nel primo tempo: il primo liberandosi con un "sombrero" del diretto marcatore e poi incrociando il diagonale nell'angolo più lontano e il secondo con un bel pallonetto. Primo tempo che termina così sul 3 - 0 e partita virtualmente chiusa. Nella ripresa, dopo la classica girandola di cambi, arriva l'hat - trick per il bomber di casa che firma la sua personale tripletta all'81° chiudendo il poker dei rossoneri. Tarros Sarzanese che centra la quinta vittoria consecutiva chiudendo al meglio il girone di andata e salendo a quota 19 punti in classifica, raggiungendo momentaneamente San Lazzaro Lunense e Rebocco, uno in meno degli odierni avversari quinti a quota 20. Domani le altre gare a completare la 13° giornata. Di seguito classifica aggiornata e tabellino del match.



Classifica: 29 Follo San Martino, 25 Pegazzano, 21 Borgo Foce Magra A.F., 21 Levanto Calcio, 20 Sporting Club Aurora, 19 San Lazzaro Lunense, 19 Rebocco, 19 Tarros Sarzanese, 17 Riccò Le Rondini, 17 Sarzana 1906, 15 Moneglia, 9 Marolacquasanta, 7 Antica Luni, 0 Ceparana.



Tabellino



Tarros Sarzanese - Sporting Club Auora 4 - 0

Marcatori: 13° Barattini, 30°, 40° e 81° Pinelli



Tarros Sarzanese: Carli, Lustri, Caleo, Guglielmone, Martignoni, Calzolari, Barattini, Ortelli, Pinelli, Del Padrone, Marinari. All. Fanan

A disp.: Pieri, Arfanotti, Macchioni, Santini, Belforti, Ausili, Piastra.



Sporting Club Aurora: Santarello, Bo, Pareto, Besana, Marzi, Cafferata, Marcone, Castori , Paoletti, Ghiggeri, Rolandi. All. Figone

A disp.: Rolandelli, Pareto, Muzio, Canevello, Carluccio, Rocca, Boussakioud, Tassano.