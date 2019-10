Risultati, ecco come è finito l'anticipo Tarros Sarzanese - Follo San Martino

La Spezia - Disputato nel tardo pomeriggio odierno al "Luperi" di Sarzana l'anticipo della III giornata del campionato di I Categoria. Un tempo a testa tra Tarros Sarzanese e Follo San Martino che impattano per 1 - 1 salendo entrambe a quota cinque punti in classifica, una lunghezza dietro la prima della classe Casarza Ligure che ospiterà domani l'Intercomunale Beverino. Meglio il Follo nel primo tempo che passa in vantaggio con l'ex di turno Forno. Ripresa ad appannaggio dei locali che pareggiano con il solito Barattini che poi al 94° fallisce la possibilità di regalare i tre punti ai suoi sbagliando un calcio di rigore.



Risultati e marcatori III giornata - I Categoria Girone D



Tarros Sarzanese - Follo San Martino 1 - 1 (32° Forno, 80° Barattini)



Tarros Sarzanese: Tognoni, Chiappini, Caleo, Ausili, Martignoni, Casciari, Barattini, Ortelli, Deidda, Sbardella, Capitani. All. Fanan

A disp.: Novarino, Poletti, Arfanotti, Bonamino, Marrani, Guglielmone, Pollio, Koleci.



Follo San Martino: Benedini, Tedeschi, Sartini, Oligeri, Fregosi, Fusco, Berti, Forno, Anselmo, Della Pina, Franceschini. All. Cervia.

A disp.: Alberti, Galassi, Messina, Moroni, Riillo, Petrucci, Valletta, Di Grottole, Lombardini.



Classifica: 6 Casarza Ligure, 5 Follo San Martino, 5 Tarros Sarzanese, 4 Castelnovese, 4 Sporting Club Aurora, 3 Caperanese, 3 Intercomunale Beverino, 3 Marolacquasanta, 3 Riccò Le Rondini, 2 Borgo Foce Magra A.F., 1 San Lazzaro Lunense, 1 Sarzana 1906, 0 Arcola Garibaldina, 0 Pegazzano



L.G.