Risultati, ecco come è andato il recupero San Lazzaro - Follo San Martino

Sarzana - Si è giocato questa sera il recupero della XV giornata del Girone D di I Categoria della Liguria a suo tempo rinviata per impraticabilità del campo "Cristoni" di San Lazzaro. Agli ordini del Sig. Rodio sono quindi scese in campo il San Lazzaro Lunense, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione, e il Follo San Martino capolista che aveva la possibilità di allungare ulteriormente dalla prima inseguitrice Tarros Sarzanese.



Finisce invece con un pareggio raggiunto in pieno recupero dai padroni di casa. Vantaggio della capolista al 78° con il solito Francesco Valletta, mentre per i ragazzi di Biavati è il bomber locale Maggiali a pareggiare i conti al 96°. Follo San Martino che sale quindi a quota 37 punti, +4 sulla Tarros Sarzanese seconda, San Lazzaro Lunense a 17 un punto in meno del Borgo Foce Magra A.F. in zona Play - Out. Secondo 1 - 1 consecutivo in casa per i locali dopo quello di domenica scorsa contro l'Intercomunale Beverino.



Tabellino



San Lazzaro Lunense - Follo San Martino 1 - 1

Marcatori: 78° Valletta (F), 96° Maggiali (S)



Classifica: 37 Follo San Martino, 33 Tarros Sarzanese, 32 Casarza Ligure, 32 Marolacquasanta, 31 Caperanese, 31 Sporting Club Aurora, 25 Sarzana 1906, 22 Riccò Le Rondini, 19 Intercomunale Beverino, 18 Borgo Foce Magra A.F., 17 San Lazzaro Lunense, 13 Castelnovese, 11 Pegazzano, 6 Arcola Garibaldina



G.L.