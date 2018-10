Risultati della mattina, tris del Pegazzano

Sconfitto il Ceparana. Il Follo San Martino si impone in casa del San Lazzaro Lunense

La Spezia - I risultati degli anticipi della mattina per la II giornata nel Girone D di I Categoria. Seconda vittoria consecutiva per il Pegazzano che si impone per 1 - 3 in casa del Ceparana al secondo stop consecutivo. Anche il Follo San Martino si conferma a punteggio pieno andando a vincere al "Cristoni" contro il San Lazzaro Lunense. Anche per la squadra di mister Biavati è la seconda sconfitta consecutiva.



Risultati II giornata Girone D I Categoria



Ceparana – Pegazzano 1 - 3 (Monticelli; R. Russo, Cattabiani, Di Grottole)

San Lazzaro Lunense – Follo San Martino 1 - 2 (Lombardi; Bariti, Nunez Gomez)