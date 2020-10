Risultati della mattina, partito il campionato

La Spezia - Partito il campionato di I Categoria Girone D. Pareggio a reti bianche tra Pegazzano e Sporting Club Aurora in un match molto combattuto giocato questa mattina al "Cimma" di Pagliari. Rinviata a data da destinarsi Intercomunale Beverino - Caperanese.



RISULTATI I CATEGORIA - GIRONE D - I° Giornata



Intercomunale Beverino - Caperanese - RINVIATA

Pegazzano - Sporting Club Aurora 0 - 0



Pegazzano: Del Freo, Ruberti, Passaglia, Terribile, Raspolini, Raimondi, Luiso, Damiani, Moreni, Romano, Iardella. All. Pedretti.

A disp.: Toma, Rovani, Venturotti, Praticò, Costa, Liotti, Cagetti, Peroni, Mamadou Dabo.



Sporting Club Aurora: Rolandelli, Galelli, Bacigalupo, Conti, Marcone, Cizmja, Carluccio C., Giacopello, Ravettino, Besana, Ghiggeri. All. Figone

A disp.: Sguotto, Spena, Cafferata, Cavallero, Sanguineti, Bo, Tassano, Rolleri Tamburini, Rocca.