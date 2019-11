Risultati della mattina, Marola batte Casarza Ligure

La Spezia - Il Marolacquasanta batte il Casarza Ligure. Riccò corsaro a Castelnuovo. Prima vittoria del Sarzana 1906 che supera con un poker l'Arcola Garibaldina. L'Aurora passa in casa del Pegazzano



Risultati e marcatori IV giornata - I Categoria Girone D



Castelnovese - Riccò Le Rondini 1 - 3 (7° Tedesco 19° Martinez 20° Morina 57° Ferrari)

Marolacquasanta - Casarza Ligure 2 - 0 (7° Porqueddu, 57° Piastra)

Pegazzano - Sporting Club Aurora 0 - 2 (65° e 94° Carluccio)

Sarzana 1906 - Arcola Garibaldina 4 - 1 (3° Musetti 6° Figliè 32° e 65° Santella, 73° Tamba Camara)

Caperanese - Tarros Sarzanese RINVIATA PER ALLERTA METEO

Follo San Martino - Borgo Foce Magra A.F. RINVIATA PER ALLERTA METEO

Intercomunale Beverino - San Lazzaro Lunense RINVIATA PER ALLERTA METEO



Classifica: 9 Marolacquasanta, 9 Riccò Le Rondini, 8 Sporting Club Aurora, 6 Casarza Ligure, 6 Caperanese*, 6 Intercomunale Beverino*, 5 Borgo Foce Magra A.F.*, 5 Follo San Martino*, 5 Tarros Sarzanese*, 5 Sarzana 1906, 4 Castelnovese, 1 San Lazzaro Lunense*, 0 Arcola Garibaldina, 0 Pegazzano



* = una partita in meno



G.L.