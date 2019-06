Risultati Play - Off, il Sarzana 1906 chiude quarto

Niente da fare per i rossoneri contro il Camporosso. Il Marassi supera il Via dell'Acciaio nella finalissima

La Spezia - Niente da fare per il Sarzana 1906 che perde anche la finale per il terzo/quarto posto dei Play - Off di I Categoria contro il Camporosso. La squadra di mister Veronica è stata superata con un netto 3 - 0 per via delle reti di Calcopietro, Cordi e Grifo. La finalissima regionale sorride invece al Marassi che si impone per 5 - 3 in una gara pirotecnica contro il Via dell'Acciaio.



Tabellino



Marassi - Via dell'Acciaio 5 - 3

Marcatori: 17° Meringolo (M), 27° Chiarabini (V) 39° S.Ghiglia (M), 43° e 48° Bartolucci (M), 55° Serjani (V) 59° Torromino (M), 88° Aly (V)



MMarassi Firpo, Sugrenti, Savaresi, Torromino, Meringolo, Robotti, Bartolucci, Repetto, Casella, S. Ghiglia, Cavallino. All. Repetti

A disp.: Briola, Zangla, Merialdo, F. Ghiglia, Da Ronch.

Via dell'Acciaio: Loprete, Ndao, Parodi, Pugliese, Lazzari, Cozza, Chiarabini, Aly, Gesi, Pozzati, Serjani. All. Pecoraro



Camporosso - Sarzana 1906 3 - 0

Marcatori: 46' Calcopietro, 81' Cordi, 90' Grifo



Camporosso: Farsoni, Rapallino, Valenti, Truisi, Messineo, Pesco, Iezzi, Giunta, Calcopietro, Zito, Grifo.

A disp.: Aghemo, Semeria, Lettieri, Orlando, Giunta, Piantoni, Cordi, Trevisan, Luci.

Sarzana 1906A disp: -, Biselli, Bosinco, Pieruzzini, Capitani.