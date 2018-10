Righetti allo scadere mantiene a punteggio pieno il Levanto

A tre giri di lancette dal novantesimo un gran destro dell'attaccante decide il confronto di Deiva Marina contro il Moneglia

Deiva Marina - Dopo il tre a zero rifilato in casa all’ Antica Luni, il Levanto coglie subito pure la prima vittoria esterna, confermando così il proprio avvio di campionato in ottima salute. Il successo di Deiva è giunto per la verità agli sgoccioli di una partita decisamente equilibrata, ma intanto i levantesi sono primi, se si considera la miglior differenza-reti rispetto alle altre squadra a 6 punti peraltro…perfino da solo.

Venendo al match di Deiva: poco o nulla da segnalare per almeno un’ora, poi al 70’ il biancazzurro Nicora quasi sfiora la traversa al volo, alla mezz’ora il Moneglia risponde con una gran palla-gol calciata oltre la traversa da Marchi e all’80’ il subentrato Cizmja scheggia la traversa. A tre minuti dalla conclusione infine, Righetti azzecca una magistrale girata di destro, lui che è mancino, verso il palo più lontano, che decide il confronto a favore levantese. Uscito molto presto per infortunio al ginocchio Delucchi. I migliori in campo: il difensore centrale Zanetti e il centrocampista Pozzo fra i padroni di casa, il centrale di difesa Giorgi, il terzino sinistro Nicora e appunto l’attaccante Righetti sull’altro versante.



Tabellino



MONEGLIA – LEVANTO 0 – 1

MARCATORE: Righetti all’ 87’



MONEGLIA: Longinotti, Arpe, Delucchi (16’ Ciznia); Polcino, De Bellis, Zanetti; Spuntone (65’ Barbieri F.), Pozzo, Marchi (70’ Guazzoni P.); Agaté e Gianelli E. All. Bottaro.



LEVANTO: Moretti, Anselmo (60’ Minetti T.), Nicora; Bertano, Giorgi, Borgalli; Romano, Filippone (65’ Minetti N.), Righetti; Sassarini (76’ Villa) e Zoppi (80’ Agrò). All. Agata.



Arbitro: Bozzano di Genova.