Riccò sconfitto di misura dalla Caperanese

Chiavari - Sul sintetico dell'"Angelo Daneri" di Caperana si affrontano la Caperanese della vecchia conoscenza spezzina Piropi e il Riccò Le Rondini di mister Baudone nel primo impegno ufficiale della nuova stagione, ossia la prima giornata di Coppa Liguria di I Categoria.



Partono subito forte i padroni di casa, una delle grandi favorite alla vittoria finale del torneo di I Categoria Girone D, che su azione da calcio d'angolo passano con Alessandro Cogozzo abile a risolvere la mischia furibonda ribadendo in rete da pochi passi con un colpo di testa sul quale Minerva non può nulla.

Bravi gli uomini di mister Baudone a trovare subito il pareggio: azione prolungata che vede Dalforno recuperare ottimamente un pallone vagante nei pressi del vertice destro dell'area di rigore avversaria per poi crossare verso Ferrari, lasciato completamente solo dalla retroguardia della Caperanese, che spedisce il pallone in rete con un gran destro al volo.

Da segnalare un paio di ottimi interventi da parte di Minerva che neutralizza i tentativi di Levaggi e Picasso, mantenendo il risultato sull'1-1 all'intervallo.

Nella ripresa, è la formazione di mister Piropi a prendere in mano il pallino del gioco, andando vicina al vantaggio più volte e colpendo anche un palo. Vantaggio che arriva a dieci minuti dal termine, con azione sempre derivante da calcio piazzato, sempre con capitan Cogozzo a ribadire in rete con un colpo di testa che questa volta si infila sotto la traversa.



Tabellino



Caperanese - Riccò Le Rondini 2 - 1

Marcatori: 2° e 80° Cogozzo (C), 7° Ferrari (R)



Caperanese: Assalino U., Cogozzo Y. (dal 58', Chiarabini), Mangini, Loero, Sambuceti (dal 54', Cuzzilla), Cogozzo A., Picasso, D'Alpaos, Levaggi (dal 62', Tarozzi), Assalino F., Musico (dal 8', Macaj). A disposizione: Nava, Parma, Barbieri.

All. Luca Piropi.



Riccò Le Rondini: Minerva, Giancola (dal 80', Cecchinelli), Baiardi, Arrabito, Volpi (dal 64', Chella), Di Moisé, Ferrari (dal 70', Fiocchi A.), Dalforno, Martinez, Maccione (dal 60', Bertonati), Fiorini (dal 51', Tedesco). A disposizione: Leporati.

All. Massimo Baudone.