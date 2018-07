Riccò le Rondini, al Cevasco arrivano i difensori Beverinotti e Mecherini

La Spezia - Doppio colpo di mercato in casa del Riccò Le Rondini. Dopo gli arrivi di Tedesco e Langella, rispettivamente attaccante e portiere, la società giallo azzurra ha ufficializzato gli arrivi di Francesco Beverino, classe 1999, e Alessio Mecherini, classe 1993, che arrivano al Cevasco dopo l'esperienze nelle file del Ceparana e del Don Bosco Spezia Calcio



Il doppio comunicato ufficiale del Riccò le Rondini- " Il G.S.D. Riccò Le Rondini comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Beverinotti per la stagione sportiva 20182019. Difensore, classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Valdivara 5 Terre, in seguito passa al Ceparana con cui disputa il campionato di Juniores Regionale per due stagioni. La Società augura a Francesco una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia giallo-blu.



Il G.S.D. Riccò Le Rondini 2008 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Alessio Mecherini per la stagione sportiva 2018-2019. Difensore, classe '93, cresciuto nel settore giovanile del Magra Azzurri, passa al Fo.Ce. Vara, in prima squadra, dove resta fino al 2013. È reduce dall'esperienza con il Don Bosco Spezia Calcio in Promozione.

La Società augura ad Alessio una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia giallo-blu"