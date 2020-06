Riccò Le Rondini, arrivano le dimissioni di mister Baudone

Riccò del Golfo - Fulmine a ciel sereno in casa Riccò Le Rondini che nella mattina odierna ha ricevuto e accettato le dimissioni del proprio allenatore Massimo Baudone.



Baudone lascia i gialloblu dopo essere arrivato in corsa nel Marzo del 2018 al posto di Sabatelli dando un contributo fondamentale alla conquista di una salvezza, addirittura senza passare dai Play Out, che in quel momento sembrava davvero una chimera. Baudone ha guidato il Riccò in 59 occasioni conquistando 24 vittorie, 15 pareggi e 20 sconfitte. Perfettamente in parità il bilancio di reti realizzate e subite pari a un totale di 94.



"La mia avventura nel mondo Riccò finisce qui! Come vi ho sempre detto, le motivazioni sono tutto e io non credo di averne abbastanza per quello che meritate." - dichiara mister Baudone - "Ringrazio tutti per la disponibilità e la professionalità dimostrata, dai giocatori, allo staff, fino alla dirigenza. Sono stati due anni e mezzo intensi, dove ho cercato di dare e fare il meglio che potessi. Spero di avervi lasciato qualcosa, non tanto dal punto di vista calcistico ma soprattutto umano visto che è ciò che conta di più per me in queste categorie."



Ora per il sodalizio del presidente Paganini si apre il toto allenatore, mentre mister Baudone potrà vagliare eventuali nuove offerte in vista della prossima stagione o, magari, tornare al precedente ruolo di preparatore atletico ricoperto in svariate società della nostra provincia.