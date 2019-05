Ragonesi e Rossetti portano il Sarzana 1906 alla finale Play - Off

La squadra di Veronica batte il Pegazzano con classico punteggio all'inglese grazie ad un meraviglioso piazzato del centrocampista e a un diagonale dell'attaccante. Ora la finale del Girone D contro il Follo San Martino

Ortonovo - Regolando con classico punteggio all'inglese il Pegazzano nel match mattutino del "Gaggio" di Ortonovo il Sarzana Calcio 1906 si assicura il diritto di disputare la finale Play - Off del Girone D di I Categoria. Un risultato meritato per quanto visto durante l'arco dei 90' minuti di gioco in cui la squadra di mister Veronica ha messo in mostra il solito ottimo palleggio che ne ha caratterizzato l'intera stagione. Un grande risultato per la neo promossa formazione del presidente Castagna che tornerà in campo mercoledì al "Tanca" incrociando i tacchetti contro il Follo San Martino che ha eliminato i "cugini" della Tarros Sarzanese.



Davanti ad una folta cornice di pubblico l'allenatore dei locali deve rinunciare al baluardo difensivo Biagioni accentrando così in difesa Pasquali al fianco di Tonelli. Regia affidata a Ragonesi, in avanti il tandem Santella - Rossetti con Nardi libero di inventare. Risponde il Pegazzano di Olmi con Romeo Simone unica punta, partono infatti in panchina sia Russo Riccardo che Tasso. A dare muscoli e forza al centrocampo ci pensano Nuti e Russo Tiziano, mentre il fosforo lo porta Scapazzoni.



Prima emozione di marca ospite quando al 7° Cattabiani prova la conclusione che si spegne di poco a lato della porta di Cucurnia. Immediata risposta locale con Taddeucci che trova pronto Baron il quale disinnesca il pericolo. Al quarto d'ora di gioco Sarzana in inferiorità numerica quando l'arbitro sventola un cartellino rosso nei confronti di Tonelli. Decisione forse un po' eccessiva nei confronti del giocatore di casa. C'è ancora una punizione per il Pegazzano che non trova la via della rete. Poi la partita diventa più monotona e spezzettata con i falli che aumentano. Gli spezzini provano spesso la carta del lancio lungo su Romeo, i locali invece a ripartire in velocità sull'asse Santella - Rossetti sempre ben lanciati da Ragonesi. Al 35° parità numerica ristabilita in campo per l'espulsione comminata a Tortorelli per fallo da ultimo uomo al limite dell'area. Decisione anche in questo caso che appare eccessiva. Le squadre rientrano comunque all'intervallo sul risultato di parità 0 - 0.



La ripresa si apre con il gioiello di Ragonesi che supera Baron con un magistrale calcio piazzato: palla a girare sopra la barriera e incastonata all'incrocio dei pali. Rete veramente di pregevole fattura che sblocca il punteggio dopo due giri di lancette del secondo tempo. Il vantaggio galvanizza gli uomini di Veronica che prendono campo giocando molto bene. Il raddoppio poco prima dell'ora di gioco con un'azione importante di Santella che libera sulla destra in area Rossetti il quale mira il secondo palo e chiude di fatto i conti della sfida con un diagonale imparabile per il pur bravo Baron. Poco dopo uno stremato Pasquali lascia il campo a Biselli con Veronica che ancora una volta deve reinventarsi in corsa la difesa, ma alla fine i rossoneri riescono a portare in porto il risultato accedendo, da neo promossa, alla finale Play - Off del Girone D contro il Follo San Martino.



Tabellino



Sarzana 1906 - Pegazzano 2 - 0

Marcatori: 47° Ragonesi, 58° Rossetti



Note: espulsi al 14° Tonelli (S) e al 35° Tortorelli (P)



Sarzana 1906: Cucurnia, Bartoli, Isoppo, Tonelli, Pasquali (63° Biselli), Ragonesi, Rossetti (79° Pieruzzini), Taddeucci, Santella, Nardi (68° Orlandi), Figliè (27° Sow). All. Veronica



Pegazzano: Baron, Guano, Cattabiani, Fiorelli, Tortorelli, Nuti (61° Tasso), Venè (57° R. Russo), T. Russo, S. Romeo, Scapazzoni, Luiso (57° Diamanti). All. Olmi



Arbitro: Sig. Anton Giulio Ermini di Genova