Raddoppiano gli Iaione all'Arcola Garibaldina

Arcola - Come anticipato da tempo da Calcio Spezzino raddoppiano gli Iaione in casa Arcola Garibaldina. Dopo l'ingaggio di Davide, bomber e capocannoniere uscente del torneo di I Categoria, arriva a vestire la maglia granata anche il fratello Marco Iaione. "Sono contentissimo di aver ritrovato i fratelli Iaione che sono, prima di tutto, amici e poi due ottimi giocatori" - dichiara a Calcio Spezzino mister Ivano Pedretti - "Sono contento del loro arrivo all'Arcola dove si inseriranno facilmente in un gruppo già valido. Sono sicuro che mi daranno una grossa mano." Centrocampista centrale con il vizio del gol arriva, come il fratello, dal Rebocco dove negli ultimi tre campionati ha vinto la II Categoria e sfiorato i Play - Off di I Categoria realizzando complessivamente 11 reti. In passato lo si ricorda anche con le maglie di Ceparana e Don Bosco Spezia in Promozione, oltre che un'ancora precedente esperienza in maglia viola. Sicuramente un colpo di spessore per il sodalizio del presidente Giuseppe Fresta. "Sono molto contento della scelta, anche perchè ritrovo mister Pedretti che avevo già avuto al Rebocco" - dichiara a Calcio Spezzino il neo giocatore granata - "Spero di dare il mio contributo alla squadra. Ringrazio il Rebocco e tutti i suoi dirigenti per i sacrifici fatti in questi anni tra mille difficoltà."