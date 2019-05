Questa sera l'atteso recupero tra Borgo Foce Magra A.F. e Follo San Martino

Alle ore 20:00 al "La Ferrara" la partita che deciderà il Girone D di I Categoria. Ciuffardi: "Affronteremo questo impegno con lo spirito di sempre" Plicanti: "Partita importantissima, ci aspetta un vero e proprio tour de force"

La Spezia - Si disputerà questa sera alle ore 20:00 al "La Ferrara" di Ameglia l'atteso recupero dell'ultimo turno del campionato di I Categoria Girone D valevole per la XXVI giornata tra i padroni di casa del Borgo Foce Magra A.F. e il Follo San Martino. La partita era stata sospesa domenica scorsa al 45° del P.t. sul parziale di 0 - 0 per impraticabilità di campo. Un match che avrà un'importanza determinate sul titolo di I Categoria della Spezia. La squadra ospite per andare allo spareggio con il Levanto Calcio ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Mister Plicanti però dovrà fare a meno, oltre che del lungodegente Montefiori, anche del proprio bomber Bariti terzo cannoniere del campionato con 16 reti messe a segno, ma squalificato e del forte mediano Noga reduce da un'operazione alle dita della mano. Da valutare anche le condizioni di Paparcone che proprio nel match di domenica scorsa ha subito un infortunio alla caviglia. Sull'altra sponda mister Simone Ciuffardi dovrà rinunciare a Taddei e Sandri per squalifica e Fiorini indisponibile. "



"Affronteremo questa partita con lo spirito di sempre" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino proprio l'allenatore del sodalizio di Ameglia che poi continua - "cioè affrontando l'impegno come abbiamo affrontato tutti i precedenti 25 match di questo campionato."



Il collega Lorenzo Plicanti è ovviamente conscio dell'alta posta in palio: "E' una partita importantissima dove ci giochiamo il primato effettivo in classifica dato che siamo in vantaggio negli scontri diretti con il Levanto, anche se poi la regola ci imporrebbe di giocare lo spareggio" - dichiara l'allenatore del Follo San Martino ai microfoni di Calcio Spezzino - "La difficoltà è anche nell'immediato futuro. Domenica abbiamo fatto un tempo che ne valeva due perchè il campo era impraticabile, stasera giocheremo probabilmente in un campo sempre allentato e domenica prossima avremo un altro impegno, che sia lo spareggio per il titolo o la semifinale Play - Off da secondi in classifica, e quindi si tratta per noi di un vero e proprio tour de force."



Guido Lorenzelli