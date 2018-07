Dalla Toscana approda in maglia "viola" un'attaccante vecchia conoscenza dei campionati della Spezia. Il sodalizio del presidente Brunetti a buon punto anche per un portiere

La Spezia - Primo acquisto per il Rebocco del neo allenatore Marco Moggia. Arriva per indossare la maglia viola l'attaccante classe '89 Alex Gerini. Nell'ultima stagione il giocatore ha militato in III Categoria toscana, girone di Massa Carrara, indossando la maglia rossonera del Barbarasco. In precedenza lo si ricorda in II Categoria con la casacca dell'Albianese e in I Categoria difendendo i colori del Follo San Martino. Ora il ritorno alla Spezia per indossare la maglia del Rebocco che potrebbe presto presentare anche un portiere.