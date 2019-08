Primi volti nuovi in casa Sarzana 1906

Il diesse Polidori ufficializza i primi due rinforzi per i rossoneri di mister Veronica. Come anticipato da Calcio Spezzino si tratta di due jolly provenienti dal Pegazzano

Sarzana - Come da tempo anticipato da Calcio Spezzino il Sarzana Calcio 1906 ufficializza i primi due neo acquisti in vista della prossima stagione. Arrivano a vestire la maglia rossonera gli esterni Alessio Cattabiani e Davide Venè rispettivamente classe '92 e '93. I due giocatori arrivano entrambi dal Pegazzano e per ingaggiarli il diesse Polidori ha dovuto battere la concorrenza, tra le altre, di Intercomunale Beverino e Arcola Garibaldina. "Si tratta di due veri e propri jolly che possono giocare indifferentemente sulle corsie laterali di destra o sinistra, in difesa o a centrocampo. Due rinforzi molto graditi a mister Veronica. Il Sarzana augura loro una stagione ricca di soddisfazioni" dichiara lo stesso direttore sportivo del sodalizio del presidente Castagna. Cattabiani, oltre alla maglia del Pegazzano, ha vestito anche le divise di Vezzano, in I Categoria, e Ceparana, tra Promozione e I Categoria, realizzando complessivamente cinque reti. Percorso condiviso anche da Venè autore di sei marcature.