Prime sei ufficialità in casa San Lazzaro Lunense

Sarzana - Si inizia a muovere il San Lazzaro Lunense del riconfermato mister Biavati. La squadra di Sarzana mette a segno infatti i suoi primi colpi di mercato. Come anticipato da Calcio Spezzino ecco Davide Passaglia, Thomas Puglione e Alessandro Maggiali. Passaglia, terzino classe '91, è reduce da quattro stagioni con la maglia dell'Arcola Garibaldina con cui ha messo a segno 5 reti e vinto l'ultimo torneo di II Categoria della Spezia. Si tratta di una vecchia conoscenza di mister Biavati che lo ha già avuto alle sue dipendenze per due annate all'Antica Luni. Puglione è un centrocampista che nelle ultime due annate ha vestito la maglia della Luni Calcio, mentre in precedenza era nella rosa dell'Atletico Carrara dei Marmi. A Maggiali, attaccante classe '96, il compito di non far rimpiangere bomber Balloni che ha salutato tutti e si è accasato all'ambizioso Cerreto. Il neo attaccante del San Lazzaro nell'ultima stagione ha militato nel Follo San Martino, ma in precedenza lo ricordiamo al Canaletto dove ha vinto la I Categoria e il Titolo Regionale della Liguria segnando 4 reti e al Cadimare con cui ha disputato i Play - Off venendo poi ripescato in Promozione e mettendo a segno 5 gol. Per lui anche un'esperienza con la Juniores della Fezzanese con cui esordì in Eccellenza. Ecco poi il centrocampista fuori quota classe '98 Francesco Franchini prelevato dal Colli Ortonovo e un doppio colpo in entrata dalla Tirrenia. Vestiranno infatti la maglia del San Lazzaro il difensore classe '95 Rajan Bertola, da tre stagioni con il club toscano, e il centrocampista classe '93 Luca Del Bergiolo. Gli acquisti non sono comunque finiti qua e il neo diesse Tenerani ha in serbo altri colpi da perfezionare nei prossimi giorni. Il vice di mister Biavati sarà Serafini, mentre Alessandro Puglione sostituirà Pierotti, che rimarrà comunque come dirigente, quale preparatore dei portieri.



G.L.