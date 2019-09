Prima Toscana, successo per il Serricciolo

Massa Carrara - Primi tre punti per i lunigianesi del Serricciolo che rimandano battuti i versilesi della Torrelaghese, mentre il Don Bosco Fossone esce con un pareggio in casa della neo promossa Molazzana, rimontando per due volte lo svantaggio.

Esordiscono con i primi tre punti dei giallo blu di mister Paolo Bertacchini davanti ai propri sostenitori, i tre squilli sono di Mencatelli, Shqypi e l’ex villafranchese De Negri tre nomi per una garanzia assoluta. Con il successo sulla Torrelaghese ex compagine di Leonardo Cantoni ora al servizio del club dei “galletti” si porta al secondo posto nella graduatoria dopo sole due giornate dell’interessante torneo in compagnia di altre tre squadre quali Marginone, Diavoli Neri e Porcari, ricordiamo che al comando a punteggio pieno c’è la coppia tutta lucchese Sporting Pietrasanta-Capezzano. Ora Bertolla & soci saranno concentrati nel turno di coppa toscana di categoria, dove a Serricciolo arriva il Molazzana, quindi è d’obbligo incamerare i tre punti per accedere al secondo turno, dopo la fatica di coppa Bertacchini e compagni penseranno al test esterno in casa dei pistoiesi del Candeglia Porta al Borgo valevole per la terza giornata di campionato.

Terzo pareggio consecutivo dei carrarini del Don Bosco Fossone, considerando anche la coppa, il pari in casa dei neo promossi lucchesi del Molazzana è di buon auspicio per la giovane formazione di mister Alessandro Tavarini, in prospettiva campionato, dove il tecnico inizia gradatamente a prendere confidenza con il nuovo torneo. La linea verde del Don Bosco Fossone titolare e soprattutto quella in panchina sta bruciando le tappe, dove il più che positivo approccio alla categoria per tantissimi giovani promossi in prima squadra posizionano il sodalizio di Fosone a centro classifica, davanti a molte blasonate società. Un progetto che il club della presidentessa Marina Ceccarelli concordemente con il nuovo staff sono in perfetta linea con gli obiettivi prefissati.