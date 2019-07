Prima Toscana, si presenta il rinnovato Don Bosco Fossone

Carrara - Presso la struttura del “Duilio Boni” di Fossone ideale location per il primo raduno del - Don Bosco Fossone compagine che parteciperà al campionato di prima categoria girone A si è radunata la prima squadra con molte facce nuove iniziando dal tecnico con tutto lo staff tecnico e organizzativo. I rituali onori di casa sono stati fatti dalla presidentessa Marina Ceccarelli che ha presentato le linee guida del sodalizio ribadendo più volte alla massiccia presenza di tutti i giocatori, allenatore, collaboratori e dirigenti, il progetto stilato dal club carrarino in tempi non sospetti. Nel consueto saluto ai nuovi e “vecchi” giocatoti il massimo esponente del sodalizio ha presentato il nuovo mister Alessandro Tavarini, tecnico già all’interno del club da due stagioni alla guida con ottimi risultati della juniores regionale, promosso ad unanimità alla prima squadra per la prossima avventura nel campionato di prima categoria. Dopo la rinnovata fiducia al giovane tecnico la Presidentessa si è soffermata sull’etica della società alla base il rispetto reciproco tra i giocatori e la dirigenza in particolare allo staff al seguito della squadra durante l’impegnativa stagione che si apprestano a disputare. Infine non è stato messo nessun tipo di assillo particolare riguardante i risultati dell’undici di mister Tavarini, soffermandosi specialmente nel rispettare gli impegni intrapresi da parte di tutti. Dopo il nuovo mister parole di buon augurio per il preparatore atletico Nicola Foce, il nuovo preparatore dei portieri Gabriele Cenderelli e il collaboratore tecnico Marco D’Ambrosio con lo sprono a chiusura della riunione indirizzata a tutta la truppa presente da parte del dirigente Alessandro Antonelli.



Di seguito tutta la rosa con numerosi juniores che il giorno giovedi 1° agosto inizierà la preparazione atletica:



Portieri Nicolò Stagnari(97),Dbf , Matteo Mallegni(01), Juniores,



difensori : Lorenzo Antonelli (01) Juniores, Michele Borghetti(99),Dbf , Giacomo Bertagna (81) Dbf , Gabriele Dalle Lucche(99) Juniores, Simone Lombardini (99) dal San Marco Avenza, Davide Lanzi(85), dall’Atletico Carrara, Federico Micheli (92) Dbf , Francesco Micheloni (95), Pietro Novelli(99),Juniores, Federico Ciandri (2000),Dbf

Centrocampisti : Federicio Giananti (95), Marco Giannarelli(84) dal Borgo Foce Ameglia, Davide Mallegni(2002) dal San Marco Avenza.

Attaccanti : Giacomo Bertini(2000) bomber dalla Juniores, Gabriele Bertini(99),juniores, Gabriele Del Bianco(99),Dbf , Davide Gasparotti (95) dal Borgo Foce Ameglia,Mattia Marinari (98) dal Real Forte Querceta, James Pucci(91) Dbf.



Organigramma ufficializzato del nuovo staff tecnico e dirigenziale:



Allenatore : Alessandro Tavarini, Michele Mussi all. in seconda, Nicola Foce preparatore atletico, Gabriele Cenderelli preparatore dei portieri, Marco D’Ambrosio collaboratore tecnico. Dirigenti al seguito della squadra: Alessandro Antonelli, GianLuca Micheli,Antonio Morelli, Giuliano Novelli.



Infine il club giallo-rosso-blu oltre le gare amichevoli di precampionato a partire dal 21 agosto fino al 3 settembre ha ufficializzato il primo torneo di calcio riservato alla categoria Juniores dedicato al papà della presidentessa Marina denominato 1° Trofeo Junuires Preseason Giancarlo Ceccarelli “Geppo”, dove hanno già confermato la loro adesione le società Canaletto Sepor La Spezia, Atletico Carrara, Fezzanese, Don Bosco Fossone.