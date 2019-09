Prima Toscana, pareggi per Serricciolo e D.B. Fossone

Massa Carrara - In prima categoria dove gli addetti ai lavori hanno profetato come uno dei più avvincenti, visti gli organici delle compagini a disposizione, nel girone ben sette new entry con un mix di quattro province coinvolte. I lunigianesi di mister Paolo Bertacchini hanno esordito dove lo scorso anno avevano terminato la loro trionfale stagione incontrando l’Intercomunale Monsummano nella finale play off. Viste le numerose defezioni dei giallo blu, il team lunigianese è sceso allo “Srulli” con l’obiettivo di uscire con un risultato positivo, e cosi è stato, da segnalare due positivi esordi nei galletti il giovane portiere ex Carrarese e Lavagnese Alessio Gavellotti e l’esperto bomber Leonardo Cantoni. Altro pareggio per la seconda nostra rappresentante il Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini, anche in questo match tra le proprie mura la giovane formazione carrarina non và oltre lo zero a zero. Il ritardato inizio del confronto del “Duilio Boni” per improvviso infortunio dell’arbitro non ha influito sul rendimento della formazione locale, che inizia il campionato con il suo primo punto in classifica generale .Nel girone spiccano le tre vittorie esterne della neopromossa Pietrasanta in casa del Candeglia, quella del Marginone in quel di Corsanico e quella dei Diavoli Neri di Gorfigliano con il minimo scarto a Bozzano contro la Torrelaghese. L’unico successo interno è del Capezzano Pianore che rimanda battuto un coriaceo Meridiem Larciano, infine nessuna rete nella sfida di Via Versilia tra i locali dell’Atletico di mister Enrico Galleni contro i pisani dell’Orentano.