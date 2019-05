Prima Toscana, oggi gli ultimi 90' minuti

Lotta aperta per i play off e per non scendere in seconda. Testa coda per il Serricciolo, Don Bosco Fossone delicata trasferta a Orentano

Massa Carrara - Gli ultimi 90 minuti dell’appassionante campionato di prima categoria propongono una serie di match di alto profilo, in cima alla classifica assegnati i primi due posti per gli spareggi Al Tau calcio e Serricciolo imprendibili come margine di punti, il girone si concentra sui rimanti altri due piazzamenti dove a “giocarsela” ci sono quattro compagini con giustificate motivazioni quali Marginione e Ponte a Moriano(46),Don Bosco Fossone (45), Atl. Forte dei Marmi(44). L’unico pericolo potrebbe essere le condizioni meteo non proprio belle previste nell’alta toscana nella giornata di domenica, con parecchio tempo instabile. Altre quattro squadre sono quelle coinvolte per la salvezza in tutti i sensi, dopo la retrocessione diretta della Tirrenia, ristagna al penultimo posto(26) i Diavioli Neri di Gorfigliano al momento sicura degli spareggi riceveranno la visita dei lucchesi del Tau calcio. Salendo la corrente a quota (30) l’altra destinata ai play out come l’Acquacalda che salirà in casa della fresca vincitrice del titolo River Pieve che senza dubbio vorrà festeggiare il salto di categoria davanti ai propri sostenitori, segno d’obbligo uno per il club di mister Micchi. All’interno delle paludi ci sono l’Orentano e lo Staffoli (35), dove il loro ultimo impegno(salvo eventuali spareggi) è quello di portare a casa tutti i punti a disposizione, i giallo rossi pisani ospitano i carrarini del Don Bosco Fossone per una sfida che può valere la stagione, per il team di mister Lazzini quello di tentare di rientrare nuovamente nella griglia dei play off uscire dal rettangolo di Via della Chiesa con almeno un risultato positivo. Stessa sorte è quella dei biancorossi dello Staffoli sul campo del temibile Capezzano dove in palio ci sono punti pesantissimi. Tolte dai conteggi e tabelle varie il Capezzano e la Torrelaghese già salve, rimangono legate ai loro risultati lo Sporting Bozzano(36) che ha lo scontro diretto con la concorrente Folgor Marlia(36), l’eventuale pareggio tra le due non potrebbe bastare a nessuno, mettendo in considerazione gli eventuali successi dell’Orentano e Staffoli, quindi si prospetta lotta apertissima su tre campi “infuocati”.



Programma gare ,arbitro di domenica 5/5/52019(inizio ore 16,00)



Capezzano-Staffoli(“Canavis”, Mattia Solito di Piombino)

Atl.Forte dei Marmi-Marginone(“M.Aliboni”, Simone Cremonini di Pisa)

Gorfigliano-Tau(“Minucciano”, Lorenzo Chisoli di Livorno)

Orentano-Don Bosco Fossone(Comunale, Marco Pascoli di Pistoia)

Ponte a Moriano-Torrelaghese(“Delle Tereme”, Andrea D’orta di Pisa)

River Pieve-Acquacalda S.V.(Stadio Nardini, Leonardo Gini di Livorno)

Serricciolo-Tirrenia(“Arcinaso”,Annalisa Borrieloo di Pontedera)

Sp.Bozzano-Folgor Marlia(“Rontani”, Matteo Cuppone di Pisa)