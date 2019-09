Prima Toscana, in campo per la III giornata

Massa Carrara - Dopo le fatiche della coppa finite molto bene per la formazione di mister Paolo Bertacchini culminate con il passaggio al secondo turno della competizione, ritorna il campionato con gli impegni della terza giornata. I “galletti” tonificati dalla buona prestazione di coppa eliminando il Molazzana compagine dello stesso girone scendono nel pistoiese ospiti del Candeglia Porta al Borgo dove i locali giallo rossi con un solo punto in classifica in virtù di un pareggio esterno ed uno stop casalingo contro lo Sporting Pietrasanta, sono intenzionati a far punti, riscattare il non felice inizio di stagione. Per Simone Bertolla & soci il match del “Pistoia Owest potrebbe rivelarsi abbordabile visto che l’organico lunigianese si sta avvicinando alla forma completa, dove tutto l’entourage giallo blu è concentrato.

Nel quartier generale del Don Bosco Fossone dove la nuova “linea verde” programmata dal club giallo rosso, guidata da Alessandro Tavarini staziona a metà classifica dopo i due nulla di fatto nelle prime giornate, ha mostrato un buon approccio al campionato ma soprattutto un graduale miglioramento nel carattere della squadra, saper recuperare i doppi svantaggi in casa del Molazzana non è cosa da poco. Al “Duilio Boni” arrivano i versiliesi del Forte dei Marmi già incontrati di recente nella sfida di coppa toscana 1-1 in casa loro con un penalty gettato al vento. Gli ospiti di mister Enrico Galleni non navigano in buone acque, due pareggi nel torneo e una sconfitta in settimana nel derby contro i “cugini” dello Sporting Pietrasanta che è costata la eliminazione dalla competizione, salgono a Fossone con un solo obiettivo, quello di muovere la classifica.



Prima categoria :

Programma gare, arbitro di domenica 29/9/2019(ore 15,30)

Candeglia -Serricciolo(Comunale P.Owest, Luigi Marranchelli di Pisa)

Don Bosco Fossone-Atl.Forte dei Marmi(“Duilio Boni”,Luca Avelardi di Livorno)

Le altre partite del girone :

Ac.Porcari-Meridiem (Comunale, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Capezzano-Orentano(“Cavanis”, Nicolò Gallicani di Pistoia)

Corsanico-Diavoli Nei( Bargecchia, Leonardo Buchignani di Livorno)

Monsummano-Molazzana(“R.Strulli”, Stefan Octavian Zmau di Prato

Sp.Pietrasanta-Marginone(XIX settembre, Roberto Menta di Piombino)

Torrelaghese-Ponte a Moriano(“Rontani”,Gabriele Giusti di Livorno)