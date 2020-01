Prima Toscana, importanti pareggi per Serricciolo e Don Bosco Fossone

Massa Carrara - La prima giornata del 2020 dell’interessante campionato non ha fatto registrare nessuna sorpresa, lo scontro tra le prime quattro del girone sono terminate senza vincitori a testimoniare grande equilibrio per le prime tre compagini raggruppate in due soli punti. Nella zona play off avanza il Marginone che scavalca il Serricciolo in virtù del 1-0 sui collinari del Corsanico. Per il fondo classifica continua il buon momento del Don Bosco Fossone che ritorna da Ponte a Moriano con unpareggio, terzo risultato positivo mentre la buona notizia arriva dal campo dell’Orentano dopo le vicissitudini dello scorso dicembre si è presentata in campo regolarmente con squadra, allenatore, panchina a disposizione e sarebbe intenzionata a proseguire la stagione fino ad aprile. Le nostre due rappresentanti con programmi ben diversi hanno iniziato il girone e il nuovo anno con due pareggi, i lunigianesi al quarto consecutivo si è allontanato dalla vetta ora distante sette punti. Invece i carrarini del nuovo condottiero Marco D’Ambrosio hanno collezionato il terzo risultato positivo, l’ultimo in casa di una diretta concorrente per la corsa alla salvezza quale Ponte a Moriano avanti di un punto. Una cosa è certa in casa dei marmiferi ora si respira un’aria diversa, la maturazione dei diversi giovani proiettati in prima squadra i ritocchi mirati nel mercato invernale dal diesse Alessandro Antonelli il mix giovani-esperti sono il frutto di una compagine molto diversa da quella vista nella prima parte del campionato. “Il nostro obiettivo principale – associa Antonelli – rimane quello di arrivare alla salvezza, se il nostro cammino sarà positivo evitare i play out che sarebbe per noi come vincere il campionato, diversamente ci faremo trovare pronti per eventuali spareggi. Ero fiducioso del gruppo anche nei momenti poco felici, la squadra ma soprattutto tutta la società crede nel lavoro e nell’impegno che questi ragazzi stanno mostrando. Dalla prossima domenica il calendario ci presenta una serie di gare ad alto rischio, arriva il Molazzana una matricola che fuori casa non crea particolari problemi, stà viaggiando tranquilla a centro classifica, successivamente la trasferta a Forte dei Marmi per poi chiudere il primo ciclo con la capolista Meridien altra matricola nostra ospite, il menù quanto pare sembra molto interessante”. Nel quartier generale dei “galletti” di mister Paolo Bertacchini dove il calo di rendimento e la crisi di risultati che ha avuto la squadra nelle ultime giornate specialmente nelle sfide tra le mura amiche hanno modificato leggermente il progetto iniziale. Il tempo per recuperare e risalire sul podio c’è, almeno un posto nei play off dovrebbe essere garantito da Manenti & compagni. Il percorso dei giallo blu nel girone di ritorno nelle quattordici giornate sono suddivise in sei gare interne e otto quelle fuori casa dove ci sono i delicati test esterni nell’ordine Torrelaghese, Corsanico e Pietrasanta, Diavoli Neri, Ponte a Moriano Forte dei Marmi, Capezzano e l’ultima in casa dei “cugini” del Don Bosco Fossone. Invece il cammino interno salgono all’Arcinaso la mina vagante Candeglia, Marginone, Orentano, Molazzana, Meridien e Porcari.