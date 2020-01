Prima Toscana, il Serricciolo ritorno in corsa

Massa Carrara - Esiti differenti sono stati quelli delle due nostre rappresentanti nel campionato di Prima categoria, i lunigianesi del Serricciolo sbancano Corsanico e continuano la corsa verso il vertice sempre più vicino. I cugini del Don Bosco Fossone rimediano una sconfitta(la seconda consecutiva) interna contro la temibile Meridien di Larciano mantenendo il terzultimo posto a nove punti dal Porcari vittorioso contro l’altra rispettiva concorrente per non retrocedere Ponte a Moriano. Il quarto acuto esterno dei giallo blu di mister Paolo Bertacchini sull’ostico campo degli orange del Corsanico consegnano al campionato la quarta compagine che può ambire al titolo finale, nove punti nelle ultime tre apparizioni sono il chiaro messaggio alle altre contendenti. Il vertice della classifica si è accorciato in virtù del pareggio tra le mura amiche della capolista Capezzano contro i cugini del Forte dei Marmi, parità strappata nel lunghissimo recupero del derby. Le altre due antagoniste Marginone e Meridien hanno colpito fuori casa raggiungendo appaiati la seconda fila a sole tre lunghezze dalla vetta. Stando ai risultati e valori espressi in campo dovrebbero essere queste le squadre che si giocheranno fino alla fine il campionato, senza escludere il Monsummano quinto in graduatoria staccato di un punto dal Serricciolo. Saranno di sicuro decisivi gli scontri diretti di qui al termine dell’avvincente torneo, già domenica prossima il calendario presenta due big-match di alto profilo Meridien-Monsummano e Serricciolo-Marginone con l’eventuale ennesimo tentativo di fuga della capo classifica che ospita tra le mura amiche il pericolante Porcari.

In casa dei marmiferi si è complicata la situazione, dopo due battute d’arresto consecutive per il club di mister Marco D’Ambrosio è suonato nuovamente il campanello d’allarme, la quota salvezza diretta si è allontanata, al momento rimane quella del piazzamento per gli eventuali play out. Al di sopra dei fossonesi a nove lunghezze stazionano quattro squadre a quota 22, nel prossimo turno il Don Bosco ha alla portata il match in casa del fanalino Orentano mentre le rispettive concorrenti hanno a calendario difficili e insidiosi confronti. Il Porcari in casa della capolista Capezzano non avrà certo vita facile mentre è da seguire il primo scontro diretto tra il pericolante Ponte a Moriano e Corsanico