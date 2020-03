Prima Toscana, il Serricciolo prosegue nella sua lotta per il podio

Massa Carrara - Si sta preparando il rush finale del campionato di prima, dove almeno dieci squadre sono in piena lotta per raggiungere quei obiettivi prefissati alla vigilia del torneo e quelli sopraggiunti a campionato in corso. Per il vertice al momento il duello è tra il Capezzano e la matricola Meridien divisi da sole due lunghezze tra loro, a cinque punti c’è la coppia Marginoe e Serricciolo dove i lunigianesi di mister Paolo Bertacchini saranno impegnati sul campo della penultima in classifica Ponte a Moriano. Per il fondo della graduatoria dove il Don Bosco Fossone si trova ancora in balia delle onde della forbice , al momento tra i carrarini e la quartultima Diavoli Neri ci sono dieci punti e dodici dalla coppia Porcari-Corsanino dove proprio i collinari saranno di scena al “Duilio Boni”. Mister Marco D’Ambrosio subentrato in corso d’opera non smette di spronare il gruppo a disposizione, promette battaglia fino che la matematica lo consentirà.



Nel quartier generale dei “galletti” per voce del dirigente storico Andrea Gilli presenta la trasferta di Carignano, “ partita fondamentale – spiega il factotum – per il nostro cammino. Sarà di sicuro dura contro una squadra che ultimamente ha ottenuto due buoni risultati per cercare la salvezza. Per noi sarà d’obbligo ottenere il massimo del risultati per continuare la rincorsa play off , soprattutto per il miglior piazzamento possibile. Altri risultati ci lascerebbero in una posizione con la quale si dovrà lottare fino all’ultima giornata. Per il match con il Ponte a Moriano rientreranno gli ex squalificati Perini e bomber Cantoni, non saranno della partita Mameli per l’ultima giornata da scontare, probabilmente Tavoni ancora alle prese con un infortunio, stagione finita invece per Giacomo Bertagnini a cui auguriamo una pronta guarigione”.



La giornata è completata dalle sfide di alta quaota come quella della capolista Capezzano che ospita la “mina vagante” Candeglia, il super big-match tra la seconda forza e terza del campionato Meridien di Larciano opposto al Marginone. Spicca il derby tutto versiliese tra l’Atletico Forte dei Marmi contro i cugini dello Sporting Pietrasanta. Il club affidato a Ciro Capuano deve portare a termine una stagione partita con molte ambizioni ma assai travagliata in virtù di alcuni inaspettati risultati. Per i locali di mister Enrico Galleni il pareggio di Monsummano a fatto si di rimanere ancora in lizza per un posto nei eventuali play off, nel girone di ritorno il club del bomber Giammarco Lossi(14 centri in stagione) ha totalizzato il maggior numero di punti(20)in virtù di sei vittorie e due pareggi, quindi un buon biglietto da visita per il confronto di Via Versilia. Infine chiudono il programma odierno le gare del Monsummano a Porcari, della sorprendente Torrelaghese in casa del già retrocesso Orentano e quella dei Diavoli Neri sull’ostico campo di Molazzana.



Programma gare,arbitro di domenica 1/3/2020(ore 15,°°)



Don Bosco Fossone-Corsanico(“Duilio Boni”, Alessio Principato di Pisa)

Ponte a Moriano-Serricciolo(Carignano, Eleonora Labate di Firenze)



Le altre partite :



Capezzano-Candeglia(“Cavanis”, Mirko Pellegrini di Pisa )

Atl.Forte dei Marmi-Sp.Pietrasanta(“M.Aliboni”,Massimo Giolli di Empoli)

Meridien-Marginone(“Castelmartini”,Alessandro Donati di Livorno)

Molazzana-Diavoli Neri(Comunale, Alban Zadrima di Pistoia)

Orentano-Torrelaghese(Via della Chiesa, Ludovico Cravini di Firenze)

Porcari-Monsummano T.(Comunale, Roberto Menta di Piombino)