Prima Toscana, il Serricciolo agguanta la finale Play - Off

Una tripletta di Iardella trascina i "galletti" di mister Bertacchini contro il Ponte a Moriano

Serricciolo - I galletti di mister Paolo Bertacchini si guadagnano la finale play off dopo il pirotecnico pareggio interno contro un mai domo Ponte a Moriano, al termine di una emozionante e vibrante sfida ad esultare sono i lunigianesi che agguantano negli sgoccioli del secondo tempo supplementare l’insperata finale. L’attesa semifinale contro i temibili lucchesi del Ponte a Moriano si era messa subito in discesa, doppio vantaggio dei giallo blu nei primi quindici minuti con una doppietta firmata da Iardella, la prima sotto misura, la seconda riprende una corta respinta respinta del portiere. La reazione del team di mister Lencioni inizia con un missile di Landi che Sartini sulla riga salva di petto. I Serricciolo inspiegabilmente si blocca e deve arginare la spinta degli ospiti, che sfiorano il gol con Tarantino classica punizione e ancora Landi che sotto porta non centra la porta. La riapertura del match arriva allo scadere della prima frazione, l’arbitro punisce una brutta uscita di Scolari su Bitep e decreta il tiro dagli undici metri che lo specialista Tarantino non fallisce. Il secondo tempo si apre con l’espulsione dell’intramontabile Taccola, ma questa sanzione carica i compagni che macinano gioco alla ricerca del gol che potrebbe far ricominciare altri scenari. La pressione quasi costante dei bianco neri viene premiata a metà della ripresa con il diagonale di Qulici che sorprende Scolari. Con i lucchesi in fase di attacco si concludono i tempi regolamentari, dove i due mister davano sfogo ai numerosi cambi. Nel primo tempo extra il copione della partita non cambia sono sempre gli ospiti alla ricerca del gol, che arriva a conclusione di un assedio con Bitep in rovesciata sotto porta. I galletti dopo vari tentativi sugli sviluppi dall’ennesimo angolo trovano ancora con Iardella in girata il gol che fa esplodere di gioia il folto pubblico presente all’Arcinaso, evitata l’ennesima beffa e con un pizzico di buona sorte, obiettivo centrato e finale conquistata.

In evidenza nei locali la tripletta di Marco Iardella e la prova maiuscola di Marco Perini migliore in campo in assoluto, negli ospiti l’intramontabile Nazzareno Tarantino. L’altra semifinale tra il Tau calcio e il Marginome è andata a favore dei locali lucchesi per 2-1 e affronteranno in campo neutro nella finale play off i lunigianesi.



Sericciolo-Ponte a Moriano 3-3(d.t.s. )

Marcatori :7’,14’,118’ Iardella, 45’+2’ Tarantino(rig.),63’ Quilici,99’ Bitep



Note : espulsi 50’ Taccola , 119’ Bitep entrambi del Ponte a Moriano



Serricciolo:Scolari, Sartini,Mencatelli, Tonelli, Manenti, Mameli, Del Freo(60’ Shqypi), Perini(90’+1’Lisi), Iardella, Bertolla, Tavoni(90’+1’ Marchionna),(a disp. Santini, Calvo, Carnaccioli)All. Bertacchini



Ponte a Moriano : Bini, Pardini,Del Frate(99’ Bianchini),Landi,Taccola, Mancino(38’st. Moriconi),,Quilici(38’ st.Michelotti),Bitep,Tarantino,Polpetta.(a disp. Cobbinah)All. Lencioni



Arbitro : Leoni( ass.ti Corcione e Mancuso) di Pisa