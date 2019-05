Prima Toscana, il Serricciolo a caccia della finale Play - Off

I galletti di Bertacchini ospitano all'Arcinaso il Ponte a Moriano. Nell'altra gara Tau Calcio - Marginone. Si gioca anche per evitare la retrocessione in II Categoria

Massa Carrara - Iniziano per alcune squadre gli spareggi post campionato, per quanto riguarda il campionato di prima categoria dove i lunigianesi hanno raggiunto all’ultima giornata il secondo posto in classifica a sfavore del Tau calcio sconfitto a sorpresa a Gorfigliano. Il club di mister Paolo Bertacchini ha sulla carta, oltre la vittoria, anche il pareggio visto il miglior piazzamento nel torneo appena concluso. All’Arcinaso è di scena il Ponte a Moriano, temibile formazione pisana, data in buono stato di forma, viste le ultime sei giornate del torneo ha ottenuto altrettante vittorie certificando il secondo attacco del girone con 52 centri(cannoniere Bitep Jonathan), mentre la truppa locale di Nicolas Marchionna e compagni vantano la seconda difesa del campionato con 30 reti subite, senza dubbio il match in terra di lunigiana si preannuncia di ottimo profilo sia atletico che tattico, la posta in palio dei 90 minuti più eventuali supplementari è altissima.

L’altra semifinale, invece è tra i lucchersi del Tau calcio opposto alla rivelazione Marginone che ha raggiunto il primo prestigioso traguardo stagionale nell’ultima giornata con il blitz in casa dell’Atletico Forte dei Marmi. Le due vincenti delle semifinali si affronteranno nella finalissima fissata per la domenica successiva, infine il fine mese(26) sono in priogramma i spareggi fra le vincenti dei playoff



Programma gare, arbitro di domenica 12/5/2019 (ore 16:00)



1^a categoria Playoff:



Serricciolo-Ponte a Moriano(“Arcinaso”,Federico Leoni di Pisa)

Tau calcio-Marginone (“Altopascio,Federico Cremone di Pisa)



Play out :



Folgor Marlia-Gorfigliano(“Stadio Viale Europa”,Alessandro Donati di Livorno)

Staffoli-Acquacalda(Comunale, Leonardo Buchignani di Livorno)