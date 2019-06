Prima Toscana, il Don Bosco Fossone cambia look

Fossone - La società Don Bosco Fossone ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio giovanile allestendo la prima squadra, che militerà nella stagione sportiva 2019/20 in Prima Categoria, mettendo al centro i propri giovani calciatori, leva 97-98-99-00-01, cresciuti in questi anni nel vivaio fossonese.

Elementi di spicco e di grande esperienza, confermati per questo da stagioni precedenti, li guideranno in un percorso di crescita e affermazione con passione ed impegno, buoni propositi per grandi traguardi.

La scelta di sposare questo progetto parte dall’incarico tecnico a Mister Alessandro Tavarini, che in due anni ha saputo creare un gruppo coeso e tecnicamente valido, che ha portato l’Under 19 regionale a conquistare un bel terzo posto in campionato e per la prima volta a partecipare alla Coppa Toscana di categoria.

A collaborare con lui saranno Michel Mussi, allenatore in seconda, Nicola Foce, Preparatore Atletico, e i dirigenti Antonio Morelli, Alessandro Antonelli e Giuliano Novelli.

In attesa di completare la rosa a loro disposizione, l’appuntamento per l’inizio della preparazione è fissato per il 5 agosto sul campo del “Duilio Boni” di Fossone.