Prima Toscana, giornata positiva per Serricciolo e Don Bosco Fossone

Massa Carrara - Il secondo turno dell’avvincente campionato di prima categoria certifica il nuovo cambiamento in vetta al girone, cade il Meridien a Forte dei Marmi e deve lasciare il primato ai lucchesi del Capezzano vittoriosi di misura sul Ponte a Moriano. Nel big-match tra la terza e quarta forza del campionato il confronto è andato a favore degli ospiti del Marginone ora solo un punto è il minimo divario dai pistoiesi del Monsummano. Appena sotto troviamo saldamente al quinto posto il Serricciolo che ha consolidato il presiozo posto all’interno della griglia dei play off in virtù del largo margine (+7) sui versiliesi dello Sporting Pietrasanta usciti sconfitti a Corsanico.

La positiva trasferta dei lunigianesi in casa della Torrelaghese porta la firma di due giocatori di indiscussa qualità, Massimo Mencatelli (11 centri stagionali) e del rientrante Leonardo Cantoni non nuovo ai guizzi in zona “Cesarini”. Tre punti importanti che arrivano dopo un periodo di “magra”dei giallo blu, in cinque turni Bertolla & soci avevano collezionato una sconfitta e quattro pareggi consecutivi. Il secondo acuto esterno rimette in corsa i “galletti” di mister Paolo Bertacchini in prospettiva gradino più alto del podio. Sorridono i fossonesi di mister Marco D’Ambrosio, dopo il successo interno di misura contro la rivelazione Molazzana, si staccano dal fondo classifica scavalcano il Ponte a Moriano sconfitto a Capezzano, ora il club giallo rosso è terzultimo a sole tre lunghezze dal Porcari, sei dai Diavoli Neri, distanze sanabili per il club carrarino della presidentessa Marina Ceccarelli . I prossimi impegni per il Don Bosco in sequenza sono rappresentati dalla trasferta in versilia in casa del Forte dei Marmi, dai due turni interni contro le temibili Meridien e Capezzano intervallati dalla trasferta “agevole” in casa del fanalino Orentano. Hanno completato la 17^a giornata la goleada dei pistoiesi del Candegli Porta al Borgo all’Orentano la vittoriosa trasferta dei garfagnini dei Diavoli Neri in casa dei lucchesi del Porcari.