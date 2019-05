Prima Toscana, è trionfo per il River Pieve

Sconfitto a Marginone sale ugualmente in prima grazie all’assist del Forte dei Marmi corsaro ad Altopascio. Lotta aperta per i posti play off e play out Ancora sconfitte per Serricciolo e Tirrenia, Don Bosco Fossone raggiunto nel finale

Massa Carrara - I garfagnini del River Pieve festeggiano la vittoria del campionato al penultimo turno dell’avvincente torneo sul campo del Marginone, nonostante la sconfitta di misura ma in virtù del passo falso interno del Tau per mani dell’Atletico Forte dei Marmi, mantengono i sei punti di margine sui lucchesi quindi centrano il prestigioso obiettivo. La 29^a giornata ha visto sconfitte tutte e tre le squadre di vertice, quella indolore del River, quella inaspettata dei granata del Tau e quella del Serricciolo in casa della Torrelaghese. Invece per il Don Bosco Fossone non è riuscito a mantenere il quarto posto, si complica la vita pareggiando clamorosamente in casa con il Gorfigliano, e viene scavalcato dalla coppia Marginone - Ponte a Moriano determinate a raggiungere i play off. Per quanto riguarda il fondo della classifica fanno punti l’Orentano in casa della diretta concorrente Staffoli e dello Sporting Bozzano in casa della retrocessa Tirrenia in virtù di queste due vittorie esterne al momento sono coinvolte ben quattro club per cercare la via della salvezza diretta o quella attraverso gli spareggi. Riavvolgiamo il nastro del turno numero 14 del girone di ritorno, dopo i dovuti onori e complimenti ai neo campioni del navigato direttore Sportivo Antonio Nelli il campionato è incentrato nelle sfide per gli spareggi dove in corsa ci sono sei compagini a dar vita nell’ultimo turno, nell’ordine Tau, Serricciolo, Marginone, Ponte a Moriano ,Don Bosco Fossone e Atletico Forte dei Marmi. Come il River anche il Tau Altopascio viene sconfitto, cade per la terza volta tra le mura amiche contro il motivato club versiliese guidato dall’esperto tecnico Enrico Galleni, chiamato alla settima giornata di ritorno per risollevare le sorti del club di Forte dei M,armi, dopo sei vittorie uno stop e una pareggio capitano e cannoniere del girone con 19 centri Gianmarco Lossi & soci sono a caccia dei punti per entrare nella griglia dei play off. I lunigianesi del Serricciolo forti dei 50 irraggiungibili 50 punti, da diverse domeniche hanno perso gran parte della loro entità e abbandonato le ambizioni per salire di categoria, a 90 dal termine dovranno riscattare lo stop subìto contro la Torrelaghese dove il calendario gli concede il fanalino Tirrenia. La coppia Marginone-Ponte a Moriano dopo un girone di ritorno a dir poco strepitoso entrambe sono ad un passo dal primo obiettivo, quello dei paly off. Nell’ultimo turno il Marginone si giocherà la qualificazione sul campo dell’Atletico Forte mentre il Ponte a Moriano ospiterà i giallo viola della Torrelaghese già salva. Il Don Bosco Fossone in caduta libera da molte giornate è scivolato al sesto posto, un punto fuori il girone degli spareggi causa il rocambolesco pari interno contro i Diavoli Neri condannati ai play out. Per quanto concerne la zona salvezza diretta e quella attraverso i play out ci sono quattro squadre al confine della linea di delimitazione, sotto c’è la coppia Orentano-Staffoli(35)e sopra di una lunghezza lo Sporting Bozzano appaiato al Folgor Marlia, anche in questo contesto saranno decisivi prossimi i novanta minuti, Infine senza assilli di qualsiasi genere concluderà la sua travagliata stagione in lunigiana i giallo blu della Tirrenia di mister Fabrizio Tenerani.