Prima Toscana, delicati impegni per Don Bosco Fossone e Serricciolo

Tirrenia ospite dello Staffoli. In campionato, con il River Pieve che sembra in fuga dati i cinque punti di vantaggio, si gioca oramai per un piazzamento Play - Off

Massa Carrara - Si sta avviando alla fase conclusiva il girone di prima categoria dove il River Pieve sembra aver preso il largo, i cinque punti di margine sui lunigianesi del Serricciolo al momento danno ampie garanzie, ma la matematica certezza è lontana almeno due partite nelle quattro rimanenti per la formazione garfagnina. Dietro le due battistrada inseguono sgranate tra di loro un tris di squadre lanciate a raggiungere il miglior piazzamento dei play off(a meno che vengano disputati) quali il Tau calcio, Don Bosco Fossone e Marginone, quest’ultimo tallonato dalla coppia Capezzano-Ponte a Moriano rispettivamente a 3 e 4 punti .

Il Galletti di mister Paolo Bertacchini usciti per ora dalla scena principale dopo la sconfitta nello scontro diretto riceve all’Arcinaso i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi per cercare di proteggere la preziosa seconda piazza auspicandosi un eventuale passo falso della capolista ospiti sull’ostico campo del Ponte a Moriano. Gli ospiti dove da diverse domeniche hanno iniziato un nuovo corso con il prezioso supporto tecnico del navigato Enrico Galleni il club di Forte dei Marmi salirà in lunigiana deciso a riscattare il match di andata ma soprattutto a raggiungere quanto prima la quota salvezza.

Il Don Bosco Fossone scavalcato in classifica dai lucchesi del Tau Altopascio in virtù del recente periodo negativo, attendono sul proprio sintetico la pericolante Folgor Marlia , dove è impensabile un ulteriore mezzo passo falso di Nicola Musetti & soci, determinati a riprendersi la terza piazza, in quanto i granata di Altopascio ricevono il temibile Sporting Bozzano invischiata nelle paludi dei play out. Il team di Massimiliano Incerti in queste ultime giornate del torneo saranno arbitri assoluti per il futuro destino di alcune compagini, sia per i piazzamenti play off (test esterno a Capezzano)e sia per non retrocedere (sfide interne con Folgor e Gorfigliano).

Per quanto riguarda la Tirrenia sta per concludersi una delle stagioni più sofferte di questi ultimi campionati, appare lontanissimo lo scorso torneo dove i giallo blu rimanevano sempre agganciati ai ply off per diverse giornate, per finire con un dignitoso sesto posto dopo essersi tolte parecchie soddisfazioni . Quasi una stagione or sono tante cose sono cambiate, dove la quasi totale trasformazione sul profilo tecnico di allenatori e giocatori non ha portato quei risultati programmati e sperati. Già in questi mesi il sodalizio è al lavoro per rimettere in piedi una squadra che possa ritornare in breve tempo una protagonista. L’odierno insidioso impegno si chiama Staffoli dove i pisani stanno lottando per una sola causa, quella di poter salvarsi e rimanere nella categoria, il club di mister Fabrizio Tenerani è atteso per l’ultimo “dentro o fuori”.

Il resto dell’odierna giornata una interessante sfida si gioca a Saltocchio tra i locali dell’ Acquacalda e l’Orentano puramente in ottica salvezza diretta, e il big-match in programma al “Dante Tei” di Altopascio che vede il Marginone opposto al temibile Capezzano dove le due compagini nutrono più di una possibilità di poter far parte del gironcino che conta, i locali sono leggermente avvantaggiati avendo tre punti di vantaggio. Infine altro impegno da ultima spiaggia del Gorfigliano in casa della Torrelaghese dove i giallo-viola trascinati in questo girone di ritorno dalla “calda” bocca da fuoco Leonardo Cantoni, stanno risalendo la corrente per guadagnare anzitempo una meritata salvezza diretta. Nota di servizio, come gli altri campionati dilettanti (Promozione e seconda)le gare avranno inizio alle ore 15,30.



Programma gare, arbitro di domenica 31/3/2019 (inizio ore 15:30)



Acquacalda-Orentano( S. Cassiano, Nicolò Galligani di Pistoia)

Don Bosco Fossone-Folgor Marlia(“Duilio Boni”, Davide Tranchida di Pisa)

Marginone-Capezzano(Saltocchio, Eleonora Labate di Firenze)

Ponte a Moriano-River Pieve(Comunale, Matteo Tofacci di Livorno)

Serricciolo-Atletico Forte (Arcinaso, Lorenzo Biagi di Pisa)

Staffoli-Tirrenia(Comunale, Claudio Biseglia di Firenze)

Tau calcio-Sp.Bozzano(Altopascio, Andrea Marinai di Firenze)

Torrelaghese-Gorfigliano(Rontani, Daniele Barretta di Pistoia)