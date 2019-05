Prima Toscana, Serricciolo è qui la festa!

Tavoni allo scadere regala la vittoria ai lunigianesi nella finale Play - Off di I Categoria della Toscana. Un grande successo per i "galletti" di mister Bertacchini

Camaiore - A terzo spareggio i galletti di Serricciolo centrano l’obiettivo dei play off battono sul neutro di Camaiore l’Intercomunale Monsummano con il minimo scarto, gol allo scadere in prospettiva “Promozione” di Nicola Tavoni. L’atteso match vedeva di fronte le due compagini che erano arrivate nei lorom gironi a ridosso delle squadre campioni, i giallo blu di mister Paolo Bertacchini alla terza finale consecutiva stacca il biglietto per poter partecipare al campionato di promozione, da ora entreranno in campo le rituali classifiche meritorie, comunque vada non si cancella il grande traguardo storico raggiunto dalla formazione lunigianese. La finale si può definire in due parti, il primo tempo avaro di emozioni vedeva una leggera supremazia territoriale dei pistoiesi senza incidere più di tanto dalle parte del portiere William Santini alla sua ultima partita della carriera. Due incursioni dell’esterno granata Ferrara, la prima con un diagonale a lato e la seconda di testa debole sul portiere. La reazione de lunigianesi sono due guizzi murati dalla retroguardia del Mosummano, il primo di Shqypi e di Mameli (uno dei migliori in campo) il su traversone dal fondo è troppo alto per Bertolla.

La ripresa è di marca giallo blu, capitan Tonelli e compagni costringono gli amaranto-bianchi nella propria metà campo, le offensive verso la porta di Parrini in izianno con un tiro di Lisi finito di poco a lato, di seguito dalla bandierina Shqypi tiro nel cuore dell’area Parrini esce in tuffo e sventa. Passata la mezzora si intensificava il forcing lunigianese con i pistoiesi per niente pericolosi, sempre in attesa di ripartire di rimessa con lanci sul centravanti Mucciaccito ben marcato da Manenti. Nel finale da registrare qualche azione di nota, Mencatelli punizione dalla tre quarti sul secondo paolo imprendibile per tutti. Lo imita poco dopo Tavoni il sul lancio è per la testa di Shqypi che manda sull’esterno della rete, nell’unica azione dei pistoiesi sugli sviluppi di un angolo Tonelli rischia l’autogol rimandano in angolo il pericolo, Il Monsummano apparso al di sotto delle aspettative cade a due minuti dalla fine, su perfetto assist dell’onnipresente Simone Bertolla sui piedi di Tovani che si invola sulla fascia sinistra due finte e diagonale imparabile che fa esplodere il comunale dei numerosi supporter giallo blu. Prima del fischio finale dal limite prova a rimettere in parità le sorti, la punizione di Moncini è alta sopra la traversa di Santini, al triplice fischio grande festa della squadra in campo e sulla tribuna.



Tabellino



Intercomunale Monsummano - Serricciolo 0-1

Marcatore : 88’ Tavoni



Note : 83’ espulso Tonelli(S.) per doppia ammonizione, ammoniti, Manenti, Bertolla, del Serricciolo, angoli 5-3, recupero pt.- , st. 3’.



I.Monsummano: Parrini,Bulleri, Sisma, Goti(77’ Bonamici),Greco,Morelli, Forcieri, Salvini, Mucciaccito, Moncini,Ferrara. All. Coppetti

A dsip. Pucci, Benvenuti, Falzarano, Giachini, Lucchesi, Panini, Sigillo, Kamara.



Serricciolo: Santini, Sartini, Mencatelli,Tonelli, Manenti,Mameli,Lisi(83’ Iovanovitch), Shqypi, Perini, Bertolla,Tavoni(89’ Marchionna), Tavoni. All. Bertacchini

A disp.: Scolari, Calvo, Malatesta



Arbitro: Sig. Mazzoni (ass.ti Chiesi, Misson ) della sez. di Prato