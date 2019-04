Prima Toscana, River Pieve ad un passo dal titolo

Terza sconfitta consecutiva per il Serricciolo. Anche Don Bosco Fossone e Tirrenia sono ancora sconfitte

Massa Carrara - A due giornate dal termine i garfagnini del River Pieve sono vicinissimi alla conquista del titolo in virtù della netta vittoria interna contro la Torrelaghese dove la contemporanea sconfitta del Serricciolo a Ponte a Moriano ha portato a sei punti il vantaggio ora sui lucchesi del Tau Altopascio insediatosi al secondo posto, margine rassicurante per il team di mister Micchi dove per brindare basta un punto nelle rimanenti due partite. Ormai non fanno più sorprese le battute d’arresto delle nostre compagini apuane, il Serricciolo incappa nella terza sconfitta consecutiva dopo il big-match di Castelnuovo, quella interna contro i versiliesi dell’Atletico lascia l’intera posta a Ponte a Moriano, scivolando in terza fila dove da qualche domenica a abbandonato l’obiettivo principale. Dopo la lunga sosta pasquale i galletti di mistrer Paolo Bertacchini & soci saranno nuovamente di scena in esterna, scenderanno al “Rontani” contro i giallo-viola del ”bomberr” Leonardo Cantoni al rientro dopo la squalifica, dove ai versiliesi di Massimiliamo Bucci servono quei punti per la salvezza matematica. A sei lunghezze di distanza ristagna il Don Bosco Fossone dove il mister della “salvezza” GianLuca Lazzini non ha iniziato al meglio la sua avventura in questo finale di campionato con il club carrarino. La pesante sconfitta di Capezzano ha messo di nuovo il dito nella piaga, il tesoretto di punti accumulato in tempi non sospetti si assottigliato con il passare delle giornate, il cammino dei bianco-rosso-blu è negativo, due punti nelle ultime sette giornate, non ha fatto altro che certificare la crisi senza sosta di risultati e in diverse circostanze quello tecnico-tattico del sodalizio di Fossone. Dopo il riposo di due settimane, si spera nella immediata ricarica delle batterie il team del d.s. Robeerto Santini riceve al “Duilio Boni” un’altra pericolante come i Diavoli Neri di Gorfigliano, dove è veramente proibito sbagliare ancora. La terza rappresentante territoriale Tirrenia non riesce a sfatare il tabù delle vittorie interne, al momento ancora all’asciutto, gli apuani cadono di misura contro la Folgor Marlia, la formazione di mister Fabrizio Tenerani nella penultima gara del tormentato campionato ha il secondo confronto interno consecutivo opposto allo Sporting Bozzano coinvolto nel girone dei play out, speriamo che per i giallo blu sia la volta buona, quello di annerire l’unica casella di tutto il campionato ancora senza nessun numero. Il rimanente programma gare ha visto la coppia Marginone-Ponte a Moriano appaiate al quinto posto, ad una sola lunghezza dal Don Bosco Fossone in piena zona play off. Il Marginone esce con un pun to dal difficile campo di Gorfigliano mentre il Ponte a Moriano ha fatto la voce grossa contro i lunigianesi del Serricciolo. Di seguito altra coppia di pretendenti e aspiranti ad un eventuale piazzamento ai play off come il Capezzano Pianore e l’Atletico Forte dei Marmi, i biancorossi di Riccardo Coli affossano i carrarini di Fossone mentre l’Atletico Forte dei marmi dopo il blitz in lunigiana non sono da meno si ripetono rimandando battuti tra le proprie mura gli arancio nero dell’Acquacalda con un convincente tre a zero. Infine da segnalare la cinquina del Tau calcio in casa dell’Orentano e il successo di misura dello Sporting Bozzano sullo Staffoli. La ripresa delle ostilità per le sedici protagoniste è fissata per domenica 28 aprile con le gare valevoli per il 29° turno di campionato.