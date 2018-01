Prima Categoria: risultato, marcatori, tabellino e classifica dopo Ameglia - Pegazzano

Si è recuperato questa mattina al "La Ferrara" di Ameglia l'ultimo match valevole per la XIII giornata tra il Foce Magra e la squadra di mister Olmi

La Spezia - Finisce 1 - 1 il recupero della 13° giornata di campionato di I Categoria disputatosi questa mattina al "La Ferrara" di Ameglia. Foce Magra Ameglia subito in vantaggio con Rocchi, ma il Pegazzano impattava nella ripresa con il difensore Celi (nella foto di Ghini Fabrizio ai tempi della sua militanza nel Canaletto, N.d.r.). La squadra di Olmi sale quindi a 26 punti in classifica rafforzando la quinta posizione che vale i Play - Off in una classifica cortissima nelle prime cinque posizioni tutte divise da un solo punto, quella di Paolini con 15 punti raggiunge il Follo San Martino uscendo per una lunghezza dai Play - Out. Di seguito classifica e tabellino.



Classifica: 30 Canaletto, 29 Ceparana, 28 Sporting Club Aurora, 27 Tarros Sarzanese, 26 Pegazzano, 20 Marolacquasanta, 19 Monterosso, 19 Levanto Calcio, 17 Rebocco, 15 Foce Magra Ameglia, 15 Follo San Martino, 14 Sestieri Marina Sporting, 14 San Lazzaro Lunense, 14 Riccò Le Rondini, 12 Moneglia, 7 Segesta.



Tabellino



Foce Magra Ameglia - Pegazzano 1 - 1

Marcatori: 12° Rocchi (F), 65° Celi (P)



Foce Magra Ameglia: Moretti, Tarabella, Casassa, Mezzani, Barbieri, Delfini, Rocchi, Foresti, Morettini, Goldoni, Barbieri. All. Paolini

A disp.: Zolesi, Bertonati, Chiappucci, Lorenzoni, Taddei.



Pegazzano: Baron, Celi, Liotti, Cattabiani, M. Russo, Venturotti, Piro, T. Russo, Peroni, R. Russo, Lorenzi. All. Olmi

A disp.: Saturnino, D. Romeo, Iaria, Bindi, Bagnoli, Venè, Roffo.