Prima Categoria, giocati stasera due recuperi

La Spezia - Giocati questa sera due recuperi del campionato di I Categoria Girone D. Dopo il successo sulla Tarros vince ancora l'Intercomunale Beverino che si impone con classico punteggio all'inglese sul San Lazzaro Lunense. Nuovamente a segno bomber Bettanin e raddoppio in pieno recupero a firma di Braglia. Bianco azzurri neo promossi ora terzi in classifica a due punti dalla vetta.



Torna alla vittoria anche la Tarros Sarzanese che si impone di misura in casa della Caperanese. Decisivo il rigore trasformato da Ortelli al 51°. Sullo 0 - 0 importantissima anche la parata dell'estremo difensore rossonero Tognoni che al 36° disinnesca un rigore di Musico. La squadra di Fanan sale a 11 punti in classifica, quella di Piropi rimane ferma a 9.



Recuperi I Categoria Girone D



Caperanese - Tarros Sarzanese 0 - 1 (51 [Rig.] Ortelli)

Note: al 36° Tognoni (T) para un rigore a Musico (C)



Intercomunale Beverino - San Lazzaro Lunense 2 - 0 (23° Bettanin, 92° Braglia)



Classifica: 15 Marolacquasanta, 14 Sporting Club Aurora, 13 Intercomunale Beverino, 12 Casarza Ligure, 11 Follo San Martino, 11 Tarros Sarzanese, 10 Riccò Le Rondini, 9 Caperanese, 8 Sarzana 1906, 5 Borgo Foce Magra A.F., 4 San Lazzaro Lunense, 4 Castelnovese, 3 Pegazzano, 0 Arcola Garibaldina



