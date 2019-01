Prima Categoria, ecco la Top 11 alla sosta natalizia

Calcio Spezzino stila l'undici titolare, l'allenatore e le nove riserve dei migliori giocatori spezzini che si sono distinti per il rendimento offerto nelle prime 12 giornate di campionato per il Girone D di I Categoria

La Spezia - Dopo quella per i torneo di Serie D/Eccellenza/Promozione è giunto il momento per Calcio Spezzino di stilare la propria TOP 11 per quanto riguarda il Girone di Andata del campionato di I Categoria, anche se alla fine manca ancora una giornata. Ecco quindi i giocatori spezzini suddivisi nell'undici titolarie, allenatore e le nove riserve che, secondo la nostra Redazione, hanno offerto il miglior rendimento nel Girone D di I Categoria.



1) PEROTTO (Borgo Foce Magra A.F.): Il portiere di mister Ciuffardi ha fatto nettamente la differenza per la sua squadra. Oltre a risultare l'estremo difensore meno battuto del campionato, quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente levando le castagne dal fuoco alla sua squadra.



2) BELLOTTI (Follo San Martino): Dopo molte stagioni ad ottimo livello in Promozione ha deciso di scendere di categoria abbracciando la causa del Follo. Prestazioni sempre sopra la media ne fanno uno dei migliori difensori del Girone di Andata per la capolista Campione d'Inverno che vanta la terza difesa meno battuta del campionato con 12 reti al passivo.



3) BIAGIONI (Sarzana 1906): Dopo la vittoria del campionato di II Categoria l'esperto centrale classe '81 si conferma anche nel campionato superiore. La squadra di mister Veronica a questo punto della stagione sarebbe salva senza dover neanche passare dalla lotteria dei Play - Out anche grazie all'ottima tenuta difensiva a cui ha contribuito lo stesso Biagioni. Per i rossoneri infatti la seconda miglior difesa del torneo con appena 11 reti al passivo in 12 incontri.



4) MARCUCCETTI (Borgo Foce Magra A.F.) Elemento di esperienza sceso dalla categoria superiore, si è messo subito a disposizione del gruppo di mister Ciuffardi guidando al meglio tutto il reparto difensivo che risulta il meno battuto del torneo di I Categoria con appena 7 reti al passivo in 12 partite. In avanti si è fatto sentire realizzando una rete.



5) VILLA MATTEO (Follo San Martino): Il capitano della capolista si sta dimostrando come un vero e proprio trascinatore per la squadra di mister Lorenzo Plicanti vivendo una sorta di seconda giovinezza. Secondo miglior marcatore della sua squadra con ben 5 reti messe a segno di cui alcune molto pesanti come quella nello scontro diretto in casa del Levanto Calcio.



6) MATTIA LOMBARDI (San Lazzaro Lunense): Uno dei tanti acquisti estivi arrivati dall'Antica Luni, il centrocampista di Biavati si è imposto come pedina fondamentale dello scacchiere tattico della formazione di Sarzana rivelazione positiva delle prime 12 giornate di campionato con i suoi 19 punti che la mantengono ben lontana dalla zona calda. Quattro le reti messe a segno dal mediano che lo pongono come miglior marcatore della sua squadra al pari di Canalini, Trabucchi e Balloni.



7) BARLETTA (Levanto Calcio): L'esterno di mister Agata si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo. Tanti gli assist offerti ai compagni, abile sui calci piazzati. Tre le reti realizzate in stagione.



8) BARITI (Follo San Martino): Classe e fantasia al potere per l'esterno mancino di mister Lorenzo Plicanti. Il suo sinistro educato ha siglato sei reti e messo lo zampino con assist importanti in molte segnature della capolista del Girone D di I Categoria.



9) ROMEO SIMONE (Pegazzano): Il bomber dei bianconeri secondi della classe, trascinatore della formazione inizialmente affidata a mister Bordino. Importanti i suoi 7 gol in 12 match per il secondo posto a quattro punti dalla vetta.



10) RIGHETTI (Levanto Calcio): Capocannoniere del torneo con 11 reti in altrettanti incontri disputati. Ha inizialmente trascinato a suon di gol la squadra di mister Agata al primo posto della classifica, poi nelle ultime due giornate è rimasto all'asciutto e di conseguenza la sua squadra ha perso la vetta della classifica scivolando in terza piazza con il Borgo Foce Magra A.F. Cecchino dalla giovane età e veramente interessante.



11 DAVIDE IAIONE (Rebocco): Completa il terzetto offensivo il bomber dei "Viola". Giocatore che non si risparmia mai, sempre in pressing sui difensori avversari. Vice capocannoniere del torneo con le sue 7 realizzazioni che portano il Rebocco in sesta piazza.



Allenatore: LORENZO PLICANTI (Follo San Martino): Dopo l'ottima salvezza ottenuta nella scorsa stagione continua il gran momento per l'allenatore alla guida della formazione follese. Si diceva inizialmente che alla sua squadra manca un centravanti...in pochi se ne sono accorti almeno in questo Girone di Andata chiuso da Campione d'Inverno con una giornata di anticipo, quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Pegazzano e miglior attacco del torneo con 24 realizzazioni complessive; una vera e propria cooperativa del gol.



12) BENEDINI (Follo San Martino): L'estremo difensore del Follo è stato insieme al collega Perotto uno dei più continui per rendimento del Girone di Andata.

13) FIOCCHI MANUEL (Riccò Le Rondini): L'esperto centrale classe '83 si dimostra, ancora una volta, uno dei difensori più completi di questo campionato impreziosito da 2 reti messe a segno in 11 partite.

14) BARROW (Rebocco): Terzino sinistro fuori quota, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Quando parte palla al piede è praticamente imprendibile per gli avversari. Dotato di buona tecnica sforna assist a ripetizione per gli attaccanti di mister Moggia.

15) PALAGI (Follo San Martino): Il mediano arrivato dalla Forza e Coraggio fornisce, anche grazie al suo grande senso tattico, equilibrio a tutta la squadra. Una sicurezza assoluta per la capolista.

16) SCAPAZZONI (Pegazzano): Regista dai piedi buoni è un valore aggiunto per la formazione seconda in classifica. Sia che si tratti di azioni di gioco che da calci da fermo dai suoi piedi partono sempre palloni interessanti. Si fa trovare pronto sia in zona gol che per quanto riguarda gli assist per i compagni.

17) ROMANO (Levanto Calcio): Il centrale di centrocampo rivierasco si conferma come uno dei migliori nel suo ruolo. Grande visioni di gioco abbinata ad ottima conclusione a rete. Anche lui una sicurezza per la categoria, sotto porta si fa sentire con tre reti realizzate.

18) RICCIARDI (Marolacquasanta): Esterno d'attacco mancino fuori quota sicuramente interessante. Nella tribolata prima parte di stagione dei rosso verdi sicuramente uno dei più positivi con le sue 6 realizzazioni all'attivo.

19) RICCARDO RUSSO (Pegazzano): E' tornato a farsi sentire in maniera pesante anche sotto porta con 6 realizzazioni. Inizialmente è stato lui il bomber della squadra allora allenata da Bordino che veleggiava da prima in classifica. Nell'ultima giornata ha firmato a tempo scaduto una rete pesantissima in ottica tre punti contro l'Antica Luni.

20) PINELLI (Tarros Sarzanese): La stagione dei rossoneri è partita tutta in salita, ma lui si è fatto trovare pronto fin da subito. 6 le segnature nelle prime 12 giornate di campionato che ne fanno il miglior realizzatore per la squadra di mister Fanan.