Prima Categoria, ecco la Top 11 alla sosta natalizia

Dopo quella per il girone di andata di Eccellenza/Promozione ecco quella dei migliori del campionato di I Categoria della Spezia

La Spezia - Anche nel campionato di I Categoria siamo quasi giunti alla fine del girone di andata, manca una giornata, e anche in questo caso Calcio Spezzino stila la propria TOP 11 per quanto concerne le formazioni spezzine. Ecco l'undici titolare schierato con un 3 - 4 - 3, l'allenatore e i sette giocatori per la panchina degli elementi che hanno offerto un rendimento più alto nella prima parte di stagione...ed anche in questo caso alcuni ottimi elementi sono dovuti rimanere fuori dalle nostre scelte per ovvi motivi di spazio.



1) BERTAGNA E. (Canaletto): Nel corso degli anni ha dimostrato di essere portiere da categoria superiore. Dopo la retrocessione della scorsa stagione si sta rilanciando alla grande con la capolista canarina contribuendo con le sue parate alla difesa meno battuta del torneo.



2) RUSSO M. (Pegazzano): A guidare il reparto tutta la forza, l'esperienza e la fisicità di un centrale esperto come quello della rivelazione di questo girone di andata. Anche grazie alla prestazioni del centrale ecco un quinto posto e la seconda difesa meno battuta con 9 reti al passivo.



3) MAROZZI (Canaletto): Sia da centrale di difesa che da mediano davanti ad essa ha sempre offerto un ottimo rendimento dando equilibrio a tutta la formazione di mister Bastianelli che, oltre ad essere prima della classe, vanta anche la difesa meno battuta con 7 reti al passivo.



4) NARDINI (Monterosso): Grande girone di andata per il centrale difensivo di mister Piropi che si rivela anche bomber aggiunto della squadra rivierasca realizzando ben 5 reti.



5) QUATTROMANI (Marolacquasanta): Il regista rossoverde si conferma come uno dei centrocampisti più completi e forti della categoria. Ottima visione di gioco, lancio millimetrico, micidiale sui calci piazzati. Due reti all'attivo e la squadra di mister Calise a pochi punti dalla zona Play - Off.



6) BOTTARI (Ceparana): Mediano dalla grande forza fisica e grinta quello rossonero dall'altissimo rendimento in questa stagione e tornato sui suoi standard abituali. Inoltre 3 reti pesanti messe a segno dal centrocampista di mister Strata.



7) DI MURI (Rebocco): Sulla corsia di sinistra il classe '97 dei "Viola" che sia utilizzato da esterno di centrocampo che da esterno offensivo è stato uno dei migliori giocatori del girone di andata mettendo in mostra doti tecniche e di velocità non comuni. Cinque reti pesanti, alcune splendide con cavalcate palla al piede a tutto campo, oltre a numerosi assist per i compagni.



8) POLI (Canaletto): Giocatore da almeno due categorie sopra, è uno dei segreti di certo non nascosto della capolista. Classe sopraffina, ottima tecnica abbinata a grande velocità. Con il passare delle giornate e il ritmo partita che torna dopo due anni di inattività il suo rendimento sta salendo in maniera esponenziale.



9) CHERIF DIALLO (Ceparana): Il bomber classe '97 dei rossoneri è la vera rivelazione e il vero volto nuovo del campionato. Progressione incredibile con annessa ottima tecnica è una vera forza della natura. Prima dell'infortunio 8 reti in 11 presenze.



10) COSTA F. (Canaletto): Eccezionale bomber della capolista Canaletto, giocatore da categoria superiore come indica anche il suo passato calcistico. Ben 17 reti realizzate in 14 presenze, capocannoniere del girone.



11) PINELLI (Tarros Sarzanese): Anche per il bomber della formazione di Sarzana un girone di andata sopra le righe. Giocatore a cui la squadra di mister Bertocchi si è aggrappata nei momenti di difficoltà trovando in lui molte risposte e, soprattutto, ben 14 reti.



Allenatore: OLMI (Pegazzano): Il suo Pegazzano è la vera rivelazione del girone di andata della I Categoria. Da neo promossa occupa la quinta piazza in piena zona Play - Off, è la seconda difesa meno battuta del campionato con 9 reti al passivo e ha inanellato una lunga serie di risultati utili consecutivi. In tutto questo si vede nettamente la mano del proprio allenatore.



12) VATTERONI (Marolacquasanta): Grande prima parte di stagione per il neo portiere rossoverde che si conferma esperto per la categoria e uno dei migliori per rendimento.

13) FIOCCHI (Ceparana): Difensore granitico e dal grande rendimento. Anche con i rossoneri sta facendo vedere di che pasta è fatto combattendo per la conquista del campionato. Anche una rete messe a segno.

14) RUSSO T. (Pegazzano): Mediano dal grande fisico, ottimo rendimento anche in questa stagione e poi sa farsi valere anche sui colpi di testa in fase difensiva e offensiva con 2 reti pensati all'attivo.

15 ROMANO (Levanto Calcio): Stagione di alti e bassi per il Levanto, ma il rendimento offerto dal suo fortissimo regista è sempre di altissimo livello. Una rete finora all'attivo.

16) PORQUEDDU (Tarros Sarzanese): Centrocampista classe '96 ha offerto un rendimento costante e sempre sopra le righe. Due reti all'attivo e prestazioni sempre di alto profilo.

17) BARATTINI (Ceparana): Il capocannoniere della scorsa stagione sta offrendo il suo contributo anche nella sua nuova avventura in rossonero con 7 reti all'attivo.

18) IAIONE D. (Rebocco): Prima parte di stagione da incorniciare per il generoso attaccante dei "Viola" che oltre a reti pesanti, ben 8, si prodiga in tanto lavoro oscuro per la sua squadra senza mollare mai.