Porte girevoli al Casarza Ligure

Porte girevoli in un Casarza Ligure sempre presente sul mercato e che vuole essere assoluto protagonista nel prossimo torneo di I Categoria senza lasciare nulla di intentato per vincere il campionato.



In attesa di formalizzare il mega colpo Giacomo Canalini i granata si assicurano un portiere di primissimo livello andando a tesserare lo svincolato Alessandro Novarino. L'estremo difensore classe '96 è reduce dalla seconda esperienza personale con la maglia della San Marco Avenza in Eccellenza della Toscana. Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio, in precedenza lo si ricorda per le sue esperienze con Tarros Sarzanese in I Categoria, Rapallo Ruentes, Valdivara 5 Terre e Magra Azzurri nell'Eccellenza della Liguria, con il Real Forte Querceta con cui ha vinto l'Eccellenza della Toscana e per sei mesi alla Fezzanese in Serie D dove dopo sei presenze si dovette fermare per un infortunio alla spalla. Ora la nuova esperienza in maglia granata.



Per un portiere che arriva uno che saluta: si separano infatti le strade tra il Casarza Ligure e il portiere Diego Moretti. Giunto alla corte di mister Cervia in regime di svincolo dopo un anno di inattività l'ex portiere del Levanto saluta e ora è in cerca di una nuova avventura.