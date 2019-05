Polidori: "Anche se maturata nei minuti finali è stata una vittoria netta!"

Il direttore sportivo del Sarzana 1906 dice la sua sul successo della sua squadra contro il Follo San Martino. "La condizione atletica ha fatto la differenza" "I miei giocatori sono stati eroi, mentre Veronica merita altre categorie"

La Spezia - Tocca al direttore sportivo del Sarzana 1906 Andrea Polidori esordire ai microfoni nel post partita della vittoria Play - Off contro il Follo San Martino per i rossoneri del presidente Castagna.



Andrea anche a lei chiediamo un suo commento su questa finale.



"Direi che la partita contro il Follo, nonostante lo svantaggio subito dopo pochi minuti forse dovuto anche alla troppa tensione per la posta in palio, è maturata nei minuti finali, ma è stata a mio avviso netta e meritata. Dico netta perchè una volta sciolti la squadra ha interpretato alla perfezione tutto ciò che il mister aveva chiesto sotto il profilo tattico. Netta perchè sotto il profilo atletico non c'è stata storia, i ragazzi hanno corso quasi il doppio degli avversari per tutti i 90' minuti di gioco. Netta perchè il mio portiere Cucurnia tranne che nell'occasione del gol non è stato praticamente mai chiamato in causa se non per tre uscite. Insomma una grossa prestazione sotto tutti i punti di vista contro una squadra che aveva concluso il campionato prima a pari merito con il Levanto e che sia all'andata sia al ritorno ci aveva battuti."



C'è una dedica per questa fase regionale dei Play - Off raggiunta da neo promossi?



"Innanzi tutto lasciami ringraziare tutti i miei giocatori che questa sera sono stati degli eroi..

Un gruppo fantastico fatto, oltre che da amici, da uomini veri che fin dal primo giorno di preparazione hanno dato l'anima per questa maglia e stasera lo hanno dimostrato ancor di più. Ringrazio tutto lo staff tecnico e dirigenziale veri e propri professionisti come Bertolla, Zeni, Storti, Scopis, Bibi, Dante, Perfumo e Lodovici. Mister Veronica timoniere di questa nave che lasciamelo dire con queste categorie centra ben poco. E infine il presidente Castagna, persona seria e competente, sempre presente a ogni allenamento. Solo grazie a lui abbiamo potuto vivere una stupenda favola iniziata appena due anni fa con la vittoria del campionato di II Categoria e continuata ora con l'approdo alla semifinale regionale dei Play - Off di I Categoria. Di più penso di non poter chiedere, grazie a tutti e Forza Sarzana!"