Play- Out, si salva il San Lazzaro Lunense

Il pareggio di questa mattina con il Monterosso vale la salvezza per la squadra di Fregoso. Rivieraschi condannati dagli scontri diretti sfavorevoli dopo due pareggi nel play out

La Spezia - Pareggiano per 1 - 1, vantaggio di Vargas al 18° e pari di Donadel al 32°, San Lazzaro Lunense e Monterosso nel ritorno del play - out di I Categoria. Dopo lo 0 - 0 dell'andata è quindi la formazione di mister Fregoso a salvarsi e mantenere la categoria, mentre la squadra di Borromeo retrocede in II Categoria per via degli scontri diretti sfavorevoli nell'arco della stagione contro la formazione di Sarzana.



Play -out I Categoria - Girone D - Gara di ritorno



San Lazzaro Lunense - Monterosso 1 - 1 (18° Vargas, 32° Donadel)