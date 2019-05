Play - Out II Categoria, il Mulazzo cede alla Stella Rossa e retrocede

Non basta il vantaggio di Baciu, la Stella Rossa pareggia ad inizio ripresa e centra la vittoria nei tempi supplementari

Castelfranco di Sotto (Pi) - Nello spareggio per non retrocedere il Mulazzo chiamato a vincere per rimanere in categoria perde la sfida in casa della Stella Rossa. Non è riuscita l’impresa ai rosso blu della coppia Ghelfi-Piastri, i mulazzesi in vantaggio con Baciu al 22’ del primo tempo si fanno raggiungere ad inizio ripresa da Cavallini (54’) e capitolano nei supplementari(108’) dal gol di Consoloni. La compagine lunigianese dopo un solo anno torna in III Categoria.



Tabellino



Stella Rossa-Mulazzo 2 - 1 D.t.s.

Marcatori: 22° Baciu (M), 54° Cavallini (S), 108° Consoloni (S)



Note: espulsi Baciu e Luccini(M), Yababa(S.R.)



Stella Rossa: Condelli, Yababa, Hupi, Consoloni, Noccioli, Nelani (91’ Troisi), Pagni (58’ Capuni), Cavallini, Vispo, Susini, Negroni (62’ Vagli).



Mulazzo: Sordi, Franchini, De Angeli, Surace, Bergamaschi, Cham, Vannini, Luccini, Uberti(65’ Bregasi), Bellotti(75’ Rizzi, 91’ Zuccarelli),Baciu. All.Ghelfi-Piastri



Arbitro : Jacopetti di Pistoia