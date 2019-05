Play - Off, il Follo San Martino elimina la Tarros Sarzanese

Nella finale del Girone D troverà il Sarzana 1906. Negli altri gironi passano alla fase finale Camporosso, Marassi e Via dell'Acciaio

La Spezia - Basta il pareggio per 1 - 1 al termine dei supplementari al Follo San Martino per accedere alla finale Play - Off del Girone D di I Categoria dove incrocerà i tacchetti contro il Sarzana 1906. La squadra di Plicanti pareggia con Bariti all'ora di gioco dopo che un’autorete di Moroni aveva portato avanti la Tarros Sarzanese. Ad inizio supplementari Bariti ancora protagonista, questa volta in negativo, fallendo un calcio di rigore. Per sua fortuna il risultato non cambia più e la sua squadra passa il turno in virtù della miglior posizione finale ottenuta in campionato.



Nel Girone A vittoria del Camporosso sul Soccer Borghetto grazie ad un'autorete di Monte al 62°

Nel Girone B un gol di bomber Ghiglia permette al Marassi di imporsi in casa della Superba.

Nel Girone C vittoria pirotecnica del Via dell'Acciaio contro la Sampierdarenese sconfitta per 2 - 3.



Semifinali Play - Off I Categoria Girone D



Sarzana 1906 - Pegazzano 2 - 0

Marcatori: 47° Ragonesi, 60° Rossetti



Note: espulsi al 12° Tonelli (S) e al 35° Tortorelli (P)



Sarzana 1906: Cucurnia, Bartoli, Isoppo, Tonelli, Pasquali, Ragonesi, Rossetti, Taddeucci, Santella, Nardi, Figliè. All. Veronica

A disp.: Saw, Biselli, Orlandi, Pieruzzini, Bosinco.



Pegazzano: Baron, Guano, Cattabiani, Fiorelli, Tortorelli, Nuti, Venè, T. Russo, D. Romeo, Scapazzoni, Luiso. All. Olmi

A disp.: De Nevi, Tasso, Russo R., Ratti, Diamanti, Venturotti, Peroni, Reyes.



Follo San Martino - Tarros Sarzanese

Marcatori: 50 aut. Moroni (T), 60° Bariti (F)



Note: Bariti (F) fallisce un calcio di rigore nei supplementari



Follo San Martino: Benedini; Bellotti; Moroni; Palagi; Fregosi; Cundumi; Danovaro; Conti; Maggiali; Bariti; Paparcone. All. Plicanti

A disp.: Noga; Rillo; Messina; Villa; Bertagna; Campilla.



Tarros Sarzanese: Carli; Santini; Caleo; Del Padrone; Calzolari; Martignone; Barattini; Ortelli; Pinelli; Köleci; Ausili. All. Fanan

A disp.: Pieri; Alfanotti; Cucchi; Casciari; Pezzica; Marinari; Belforti; piastra; Deidda.



G.L.