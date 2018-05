Play - Off, ecco come è andata Sporting Club Aurora - Tarros Sarzanese

La Spezia - Niente da fare per la Tarros Sarzanese che nella finale play off per il Girone D che dava l'accesso alla fase regionale pareggia ai supplementari contro lo Sporting Club Aurora e deve abbandonare la competizione per via del miglior piazzamento avversario in campionato. Da segnalare anche un rigore fallito all'87° da Koleci per la formazione di Sarzana.



Finale play off I Categoria Girone D



Sporting Club Aurora - Tarros Sarzanese 2 - 2

Marcatori: 35° Michelis (A), 70° Calzolari (T), 93° [Rig.] Besana (A), 105° Macchioni



Note: rigore sbagliato all'87° da Koleci (T)