Play - Off I Categoria, niente da fare per il Sarzana 1906

In semifinale si impone il Via dell'Acciaio che viene promosso in Promozione insieme al Marassi che supera di misura il Camporosso

La Spezia - Semifinale regionale per i Play - Off di I Categoria amara per il Sarzana 1906. I ragazzi di mister Veronica vengono sconfitti con classico punteggio all'inglese dal Via dell'Acciaio. Privi degli squalificati Tonelli e Ragonesi e in inferiorità numerica per l'espulsione di Nardi al 61° i rossoneri si arrendono alle reti di Gesi e Pugliese. Nell'altra semifinale basta una rete di Casella al Marassi per imporsi di misura sul Camporosso. Via dell'Acciaio - Marassi, entrambe promosse in Promozione, si incontreranno nella finalissima dei Play - Off regionali di I Categoria. Camporosso - Sarzana 1906 sarà la "finalina" per il 3/4 posto che completerà la griglia in vista di un possibile ulteriore ripescaggio.



Tabellini



Via Dell'Acciaio - Sarzana Calcio 1906 2 - 0

Marcatori: 54° Gesi, 65° Pugliese



Note: espulso al 61° Nardi (S)



Via dell'Acciaio: Pittaluga, De Gaetano, De Moro, Pugliese, Lazzari, Musiari, Chiarabini, Pozzati, Gesi, De Vincenzo, Federico. All. Pecoraro

A disp.: Loprese, Cozza, Ndao, Parodi, Orlando, Sanfilippo, Serjani, Odicino, Colella.



Sarzana 1906: Cucurnia, Sow, Pasquali, Bartoli, Biagioni, Isoppo, Rossetti, Taddeucci, Santella, Nardi, Pieruzzini. All. Veronica

A disp.: Biselli, Orlandi, Bosinco, Figliè, Capitani.





Marassi - Camporosso 1 - 0

Marcatore: 78° Casella



Marassi: Firpo, Surgenti, Zangla, Meringolo, Da Ronch, Robotti, Ghiglia, Merialdo, Casella, Ghiglia S., Lerini.

A disp.: Speranza, megliola, Savaresi, Bartolucci, Torromino, Repetto, Novaresi.



Camporosso: Farsoni, Rapallino, Cordi, Truisi, Orlando, Valenti, Grifo, Giunta, Cascina, Zito, Trevisan.

A disp: Aghemo, Pesco, Lettieri, Messineo, Semeria, Piantoni, Calcopietro, Luci, Cento.